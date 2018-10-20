Архиепископ пояснил о преимуществах автокефалии УПЦ для рядовых украинцев

Архиепископ Евстратий Зоря не сомневается, что томос принесет благие последствия / Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря предположил, что томос будет предоставлен УПЦ до конца текущего года, что станет для прихожан эрой значительных изменений.

Во время чата в "Главреде" священнослужитель спрогнозировал всплеск общения в будущем УПЦ с иными церквями и конфессиями.

"Получение Томоса открывает возможность к полноценному общению с другими православными церквями, а также к участию в официальных контактах с католической и протестантской церквями, от чего сейчас Украинская церковь была искусственно изолирована. Для рядовых верующих, в первую очередь, изменится то состояние разделения, которое есть между православными – хотя не сразу, а в определенной перспективе", - акцентировал спикер.

По словам Евстратия Зори, прихожане увидят значительные преимущества после исчезновения пророссийской пропаганды, которая процветала в храмах УПЦ МП. Он подчеркнул, что адепты Кремля в рясах нередко озвучивали в церкви политические лозунги.

" Не будет таких позорных случаев, как тот, что произошел в Запорожье в начале года, когда священник МП отказывался отпеть трагически погибшего малыша. Также верующим не придется слушать в храмах проповедей о "русском мире", о "необходимости объединяться с Москвой" и другой политической пропаганды, обернутой в идеи "русского мира", - сказал священнослужитель.

Напомним, во время чата в "Главреде" архиепископ Евстратий Зоря заявил, что вопрос автокефалии для УПЦ решен Константинопольским патриархатом,поэтому никакие российские попытки остановить реализацию этого решения не увенчаются успехом.