Архиепископ рассказал о связи патриарха Кирилла с Богом и российскими спецслужбами

Архиепископ Евстратий Зоря охарактеризовал патриарха Кирилла / Фото: Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что не ставит под сомнение веру патриарха РПЦ Кирилла в Бога, однако неограниченная власть стала причиной политических расчетов.

"Патриарх Кирилл является верующим. И я не ставил бы под сомнение этот факт. Однако желание иметь неограниченную власть в церкви и влиять на жизнь многих государств, не только России, влияет на него и его решения, свидетельствуют, что часто он бывает ослеплен политическими расчетами и властолюбием", - сказал он во время чата в "Главреде".

По словам архиепископа УПЦ КП, сотрудничество патриарха Кирилла с КГБ является безусловным, поскольку в Советском Союзе священнослужители по-другому не могли действовать легально.

"Что касается сотрудничества с КГБ, то следует понимать, что в Советском Союзе епископ не мог не сотрудничать с КГБ, потому что без разрешения от этой структуры нельзя было действовать легально. Однако одни епископы шли на такое сотрудничество ради блага церкви, а другие, наоборот, работали на КГБ, используя свое церковное положение. В любом случае, понятно, что человек, который сам разоблачил и обнаружил свои связи с КГБ, не может в дальнейшем быть верующим", - сказал спикер.

Евстратий Зоря подчеркнул, что особенностью российского патриарха всегда была его неискренность и даже откровенная ложь.

"Из всех иерархов РПЦ только один патриарх Филарет неоднократно ясно и прямо рассказывал о том, как сотрудничал с КГБ и почему это происходило. Патриарх Кирилл никогда не признавал, что он сотрудничал с КГБ, что дает основания, кроме всего прочего, считать, что он остается под влиянием российских спецслужб", - подытожил архиепископ.

Напомним, во время чата в "Главреде" архиепископ Евстратий Зоря заявил, что вопрос автокефалии для УПЦ решен Константинопольским патриархатом, поэтому никакие российские попытки остановить реализацию этого решения не увенчаются успехом.