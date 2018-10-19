Архиепископ предположил, как УПЦ МП будет называться после получения томоса

Архиепископ Евстратий Зоря считает, что РПЦ должна сама решить, как будет называться в Украине / Фото: Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что представители УПЦ МП, которые не захотят присоединиться к украинской поместной церкви, смогут действовать на территории страны в статусе РПЦ.

"Мы не раз заявляли, что та часть Московского патриархата, которая не пожелает принять участие в создании Единой поместной украинской церкви, имеет право на существование в Украине так же, как существуют сейчас более ста различных конфессий", - сказал он во время чата в "Главреде".

По словам священнослужителя, единственным нюансом является название, которое данная конфессия должна получить на территории Украины.

"Однако очевидно, что эта структура должна носить присущее ей правдивое название - Русская православная церковь в Украине. Какой статус Московский патриархат захочет закрепить за этой структурой - митрополии, экзархата или еще какой-то - это внутреннее дело русской церкви", - подытожил Зоря.

Напомним, во время чата в "Главреде" архиепископ Евстратий Зоря заявил, что вопрос автокефалии для УПЦ решен Константинопольским патриархатом, поэтому никакие российские попытки остановить реализацию этого решения не увенчаются успехом.