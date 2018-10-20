"Остановим сепаратистов": на Закарпатье появились провокационные билборды, опубликовано фото

20 октября 2018, 15:32

Билборды были наклеены без договоренностей с владельцами рекламных площадей.

На Закарпатье появились провокационные билборды / ukrinform.ua

На дорогах Закарпатья появились билборды с фото лидеров венгерского меньшинства надписью "Остановим сепаратистов".

В частности, на билбордах размещены фото народного депутата Василия Брензовича, первого заместителя главы Закарпатского облсовета Иосифа Борто, а также ректора венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово Илдики Орос.

"Эти билборды развесили очевидно ночью, это явная провокация. И почерк очень похож на те провокации, что уже возникали на Закарпатье с раскруткой "венгерской темы" - когда два года назад по области появились стелы с венгерскими надписями. Поэтому мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители, билборды они наклеивали без каких-либо предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей", - заявил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

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Он подчеркнул, что правоохранители работают над тем, чтобы найти, кто расклеил изображения на щитах.

По неофициальной информации, по всей области развесили более двух десятков таких плакатов, сообщает "Укринформ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Венгрия решила удвоить финансовую помощь венграм Закарпатья.

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Закарпатье билборды венгры
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