Венгрия согласилась пойти на уступки по дипломатам на Закарпатье

Венгрия намерена пересмотреть кадровую политику на Закарпатье / news.church.ua

В Венгрии согласились изменить название спровоцировавшей международный скандал должности "уполномоченного министра по Закарпатью".

"Мы говорили о том, как нам быть с названием их уполномоченного и полностью договорились, что название будет другим. В течение ближайших дней вы это увидите", - заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Украина не позволит Венгрии не соблюдать на свое территории законы и что-то предпринимать на Закарпатье без ведома украинской стороны.

"Или мы будем работать там вместе, согласовывая наши шаги, или венгры там не будут работать", - сказал министр.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.

Как известно, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.