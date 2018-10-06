Двойное гражданство: Климкин допустил уголовное наказание для украинцев за второй паспорт

Павел Климкин / УНИАН

В Украине могут рассмотреть вопрос об уголовной ответственности для граждан, которые получили российское гражданство, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я категорически отрицаю и категорически против любых даже идей или мыслей о легализации двойного гражданства [жителей Украины] с Россией, с агрессором", — подчеркнул он в эфире телеканала "UA: Харьков".

Он также прокомментировал проблему получения украинцами российских паспортов.

"По России и по приобретению тайного российского гражданства как страны-агрессора я абсолютно готов такую возможность (уголовную ответственность, — ред.) рассматривать. Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Что касается других [стран], я считаю, что такая уголовная ответственность и обвинения всех тех, кто приобрел такое гражданство, не является лучшей опцией", — добавил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Климкин прокомментировал идею закрытия генконсульств России в Украине.