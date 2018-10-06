Двойное гражданство: Климкин допустил уголовное наказание для украинцев за второй паспорт

6 октября 2018, 17:57

Глава МИД Украины выступил категорически против легализации двойного гражданства с РФ.

Климкин
Павел Климкин / УНИАН

В Украине могут рассмотреть вопрос об уголовной ответственности для граждан, которые получили российское гражданство, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я категорически отрицаю и категорически против любых даже идей или мыслей о легализации двойного гражданства [жителей Украины] с Россией, с агрессором", — подчеркнул он в эфире телеканала "UA: Харьков".

Он также прокомментировал проблему получения украинцами российских паспортов.

"По России и по приобретению тайного российского гражданства как страны-агрессора я абсолютно готов такую возможность (уголовную ответственность, — ред.) рассматривать. Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Что касается других [стран], я считаю, что такая уголовная ответственность и обвинения всех тех, кто приобрел такое гражданство, не является лучшей опцией", — добавил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Климкин прокомментировал идею закрытия генконсульств России в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия двойное гражданство Павел Климкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:05
В ГФС назвали число украинцев, получающих зарплаты в конвертах
18:48
В Черном море Россия уничтожит украинские корабли "за два часа" – Тука
18:12
На Азове нужно срочно ввести международную мониторинговую миссию – Яценюк
17:57
Двойное гражданство: Климкин допустил уголовное наказание для украинцев за второй паспорт
17:50
Клых написал Сенцову письмо
17:20
Президент Литвы диагностировала у России "сильные вспышки ненависти"
16:56
Денег на повышение зарплат нет: более 40% бюджета пойдет на погашение долгов - Счетная палата
16:41
Запорожского чиновника вывезли в багажнике "на лес" и избили
16:27
"Отвратительно, ты же мать": Ким Кардашьян разозлила сеть вульгарным фото
16:19
Чепига-Боширов принимал участие в эскалации событий на Майдане — СМИ Видео
16:00
"Вечная память легенде мировой сцены": Порошенко рассказал о походе на концерт Монсеррат Кабалье Видео
15:48
"Супер стильный и смелый лук!": Леся Никитюк покорила фанатов осенним образом
15:33
Парубий сделал заявление по санкциям против телеканалов NewsOne и "112 Украина"
15:22
В МИД обвинили Будапешт: действует так, словно Закарпатье – его территория Видео
15:00
Синоптики назвали области Украины, которым грозят заморозки Видео
14:44
Макгрегор получит рекордную сумму за бой с Нурмагомедовым Видео
14:43
В Киеве прошла акция за легализацию оружия
14:41
"Неожиданно!": Злата Огневич удивила фанатов сменой имиджа
14:18
"Его шапка пахнет вонючим х**ом": Макгрегор устроил скандал на взвешивании с Нурмагомедовым Видео
14:03
Картина Бэнкси "самоуничтожилась" после продажи на аукционе, опубликовано фото
13:44
"Сердцеед растет": Ирина Билык показала подросшего сына
13:40
Избивавшего людей в харьковском метро копа отпустили домой
13:38
Принц Саудовской Аравии дал нерадужный прогноз для России по нефти
13:21
"То есть сиськи, то их нет": Настя Каменских озадачила фанатов фото в ярком бикини
13:12
Не бойтесь, Путин блефует мнение
13:09
В Сеть слили фото водительских прав "отравителя" Скрипалей Чепиги-Боширова
12:39
Светлана Лобода развеселила фанатов забавным выражением лица
12:35
Болгарская православная церковь отклонила призыв Москвы по автокефалии УПЦ
11:59
Девушка дня Instagram: длинноногая красотка Юлия Фото
11:47
"Власти" Крыма занервничали из-за учений ВСУ в Азовском море
11:27
На Кировоградщине при пожаре погибли три человека
11:14
Монсеррат Кабалье Видео
11:02
"Никто не без греха": нардеп прокомментировал маты в адрес журналиста Видео
11:01
Климкин прокомментировал идею закрытия генконсульств России в Украине
10:43
"После сборной Марса": ФФУ резко ответила на предложение провести матч с Россией
10:34
Порошенко и его перцы цепляются за власть всеми силами своего ожиревшего тела мнение
10:25
"Две белоснежки": Глюкоза похвасталась "зимним" фото
10:17
В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет фестиваль "Из России с любовью"
09:58
Монсеррат Кабалье умерла в клинике — СМИ Видео
09:42
Украина закроет часть Азовского моря
09:25
Бой Нурмагомедов — Макгрегор: россиянин оказался тяжелее ирландца Видео
09:23
В Украине предложили ввести для россиян биометрические визы
09:00
Эксперт рассказал о новом гибридном сценарии Суркова по Украине
08:42
У закона об особом порядке на Донбассе есть единственный плюс — журналист
08:20
В Киеве на вокзале поезд покалечил египтянина, опубликовано видео 18+ Видео
08:19
Ожидание vs реальность: что изменит закон о языке мнение
07:59
Доллар и евро одинаково подешевели: назван курс валют от НБУ на понедельник Видео
07:40
В полиции назвали три версии нападения на Михайлика Видео
07:23
Что подарить Андрею на День ангела и как поздравить Фото
07:19
СМИ узнали, что Ани Лорак разводится с мужем Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять