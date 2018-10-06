В Украине предложили ввести для россиян биометрические визы

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о возможном введении для граждан России биометрических виз.

"Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей - изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет... Этот банк будет наработан... Обычные визы с Россией нам не помогут. Если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - сказал Климкин в эфире телеканала "UA Харьков", передает УНИАН.

Напомним, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - заявил он.

19 сентября документ вступил в силу. Позже Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.