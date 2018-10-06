Климкин прокомментировал идею закрытия генконсульств России в Украине

6 октября 2018, 11:01

По словам министра, в РФ находятся порядка 3 млн украинцев, против которых периодически "совершаются провокации".

Граница Украина Россия
УНИАН

Украина не станет закрывать российские генконсульства из-за возможного зеркального ответа Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков".

По его словам, в России находятся порядка 3 млн украинцев, против которых периодически "совершаются провокации", потому консульское присутствие Украины в стране необходимо.

"Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства", - отметил министр.

Ранее Павел Климкин допустил возможность введения для граждан России биометрических виз для въезда в Украину.

Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей - изменение идентичности... Этот банк будет наработан... Обычные визы с Россией нам не помогут. Если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Павел Климкин Генконсульство РФ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:27
На Кировоградщине при пожаре погибли три человека
11:02
"Никто не без греха": нардеп прокомментировал маты в адрес журналиста Видео
11:01
Климкин прокомментировал идею закрытия генконсульств России в Украине
10:43
"После сборной Марса": ФФУ резко ответила на предложение провести матч с Россией
10:34
Порошенко и его перцы цепляются за власть всеми силами своего ожиревшего тела мнение
10:25
"Две белоснежки": Глюкоза похвасталась "зимним" фото
10:17
В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет фестиваль "Из России с любовью"
09:58
Монсеррат Кабалье умерла в клинике — СМИ Видео
09:42
Украина закроет часть Азовского моря
09:25
Бой Нурмагомедов — Макгрегор: россиянин оказался тяжелее ирландца Видео
09:23
В Украине предложили ввести для россиян биометрические визы
09:00
Эксперт рассказал о новом гибридном сценарии Суркова по Украине
08:42
У закона об особом порядке на Донбассе есть единственный плюс — журналист
08:20
В Киеве на вокзале поезд покалечил египтянина, опубликовано видео 18+ Видео
08:19
Ожидание vs реальность: что изменит закон о языке мнение
07:59
Доллар и евро одинаково подешевели: назван курс валют от НБУ на понедельник Видео
07:40
В полиции назвали три версии нападения на Михайлика Видео
07:23
Что подарить Андрею на День ангела и как поздравить Фото
07:19
СМИ узнали, что Ани Лорак разводится с мужем Видео
07:13
"Сколько нужно выпить, чтобы так одеться?": фанаты разнесли наряд Ксении Собчак
06:56
Россия провернула на Закарпатье отличную спецоперацию мнение
06:34
Оскорбляют и унижают: названы самые самовлюбленные знаки Зодиака Видео
06:11
"Десятки тысяч заболевших": Комаровский рассказал о серьезной эпидемии в Украине
05:29
Альбина Джанабаева засветила голую грудь на пикантном фото
04:53
Психолог рассказала о пользе поражений Видео
04:14
"Коровой меня называл!": Анфиса Чехова рассказала о травле в школе от учителей
03:49
Эксперт объяснил, почему в России рухнул рейтинг Путина Видео
03:01
Bellingcat назовут настоящее имя второго отравителя Скрипалей
02:47
"Теперь она – король Артур!": 8-летняя девочка выловила в озере меч, которому 1500 лет Фото Видео
02:20
Эксперт объяснил, почему цена на газ растет быстрее, чем на электроэнергию
01:36
Ученые назвали эффективное средство для профилактики рака легких
00:45
В Киеве расстреляли бизнесмена Видео
00:31
В России вспыхнул еще один торговый центр - опубликовано видео Видео
05 октября, пятница
23:56
Путину из США отправили письмо с ядом
23:19
"У тебя такие Гросу": украинская певица Алина Гросу "засветила" ошеломительное декольте
22:51
В детсаду на Хмельнитчине отравились 20 детей
22:30
Сенцов написал новое письмо своей сестре
22:26
6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делать
21:59
В Нацсовете по ТРВ похвастались своими успехами на поприще телецензуры
21:49
Удар по здоровью и эмоциям: украинцев предупредили о погодных опасностях этих выходных Видео
21:47
Константин Хабенский Видео
21:42
Украина надеется на помощь США и ЕС в остановке стройки "Северного потока-2"
21:23
Украина направила России ноту Видео
20:39
"Было бы желание": Тука назвал страну – следующую жертву Путина
20:27
"Угрожали сделать из него овощ": адвокат Сенцова рассказал о настоящих причинах прекращения украинцем голодовки
20:22
"Танці з зірками": Леся Никитюк была на грани вылета – названа причина Видео
19:53
В Украине начались массовые проверки бизнеса
19:27
СБУ выяснила имена девяти российских хакеров, атаковавших украинскую инфраструктуру
19:03
И ты, Брут: Германия встала на сторону США в скандале с киберататками ГРУ
18:57
В Харькове копы избивали людей в метро и требовали с них деньги - видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять