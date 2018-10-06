Климкин прокомментировал идею закрытия генконсульств России в Украине

УНИАН

Украина не станет закрывать российские генконсульства из-за возможного зеркального ответа Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков".

По его словам, в России находятся порядка 3 млн украинцев, против которых периодически "совершаются провокации", потому консульское присутствие Украины в стране необходимо.

"Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства", - отметил министр.

Ранее Павел Климкин допустил возможность введения для граждан России биометрических виз для въезда в Украину.

Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей - изменение идентичности... Этот банк будет наработан... Обычные визы с Россией нам не помогут. Если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - сказал он.