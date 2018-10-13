Климкин пообещал дать разрешение на назначение нового посла Венгрии в Украине

Климкин заявил, что венгры назначают лояльного Украине посла / УНИАН

В самое ближайшее время Киев одобрит кандидатуру нового венгерского посла в Украине.

"Будет в ближайшее время (агреман, - ред.). Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, имеет связь с Закарпатьем, и мне даже Петер Сийярто (глава МИД Венгрии, - ред.) Сказал, что он уже активно изучает украинский. То есть с назначением посла вопросов нет ", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в Ужгороде, сообщает "Европейская правда".

"У нас есть лучший посол в Будапеште, и мы им гордимся. Я думаю, что и венгры должны назначить такую ​​кандидатуру, которая будет нам помогать", - добавил министр.

Новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру - выдать агреман.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.

Как известно, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.