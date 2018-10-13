Скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье: Климкин оценил публикацию списка "Миротворца"

13 октября 2018, 15:55

Украина не пересмотрит принятое образовательное законодательство, заявил глава МИД.

Павел Климкин
Павел Климкин / galka.if.ua

Публикация на сайте "Миротворец" перечня украинских чиновников и депутатов местных советов, которые получили венгерское гражданство, является неприемлемой, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При этом он отметил, что работа в государственных органах лиц с двойным гражданством прямо запрещена законодательством. В то же время, по мнению министра, то, как были распространены списки нарушителей, является неприемлемым.

"Мы все прекрасно понимаем, что законы надо выполнять. У нас есть статья 19 закона о гражданстве, а также статья 19 закона о государственной службе. Все это прекрасно понимают, и здесь вопросов нет. Но я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем как на предателей или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме", - пояснил он.

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Климкин отметил, что перечень украинских венгров представлен на сайте "Миротворец", на котором обычно публикуются лица, причастные к агрессии против Украины.

"Меня беспокоит, что появляются сравнения венгров, получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины. Мы должны четко сказать, что это не одно и то же", - добавил министр.

Вместе с тем он сообщил, что Украина не пересмотрит принятое образовательное законодательство, однако подчеркнул, что речь не идет об ассимиляции венгерского меньшинства.

"Никто не хочет ассимиляции, никто не хочет чтобы венгры были "менее венграми". Они должны оставаться венграми, но получить дополнительные шансы, которые дает знание украинского языка, знание страны, в которой они живут", - пояснил министр.

Климкин добавил, что речь не идет о полном переводе образования на украинский, значительная часть предметов и в дальнейшем будут читать на венгерском языке: "Речь идет о лучшем преподавании украинского языка, а также об ограниченном круге предметов украиноведческого направления".

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Он также отметил, что считает ложными мысли о продвижении антивенгерских настроений в Украине. "Есть мифология об антиугорских настроениях на украинских каналах. Я объяснил, что это по определению не так", - изложил он ход разговора во время встречи с представителями венгерского меньшинства, сообщает eurointegration.com.ua.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.

Как известно, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

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Венгрия Закарпатье Миротворец Павел Климкин
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