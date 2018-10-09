Винник и другие "предатели Родины": "Миротворец" пополнился списком украинцев с венгерскими паспортами

9 октября 2018, 08:46

Отмечается, что на составление списка у офиса "Миротворца" ушло две недели.

Миротворец
"Миротворец" пополнился списком украинцев с венгерскими паспортами / Открытые источники

Сайт "Миротворец" вплотную занялся депутатами и чиновниками Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского. То есть нарушили законодательство Украины.

Список из более чем 300 пунктов обнародован на сайте организации под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины".

Отмечается, что на составление списка у офиса "Миротворца" ушло две недели.

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".

"Служба безопасности министра иностранных дел осведомлена о включении господина Сийярто в список на экстремистском украинском сайте, необходимые меры приняты", – заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Напомним, 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
Миротворец паспорта Закарпатская область
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