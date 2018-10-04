Киев официально объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата

4 октября 2018, 11:37

Ему дали 72 часа на сборы.

МИД Украины
МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон-грата / РБК-Украина

МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня уже официально уведомили об этом решении, на странице украинского ведомства в Facebook.

Консулу вручили ноту, где сообщается, что консул Консульства Венгрии в городе Берегово обязан покинуть территорию нашей страны в течение следующих 72 часов. При этом МИД Украины ссылается на статью 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Причиной высылки посла называется его "деятельность, несовместимая со статусом консульского должностного лица".

В МИД рассчитывают, что в дальнейшем венгерская сторона "будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства".

При этом граждан Украины венгерского происхождения ведомство рассматривает "как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами".

Напомним, 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

После чего глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

В ответ Будапешт сообщил, что если Украина посмеет выслать венгерского консула, замешанного в скандале с венгерскими паспортами, из Берегово, Венгрия в ответ немедленно вышлет украинского консула.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
Украина Венгрия паспорта берегово
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:57
Особый статус на Донбассе: ВР продлила действие закона о порядке местного самоуправления в ОРДЛО
11:51
Министра обороны Полторака не пригласили на встречу НАТО из-за Венгрии
11:41
"Алла очень переживает": Пугачева возвращается на сцену
11:37
Киев официально объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата Видео
11:16
Стычки в Киевсовете: депутата Гусовского забросали яйцами и облили зеленкой Фото Видео
11:09
"Бегемотик": Настю Каменских раскритиковали за внешний вид в купальнике
11:01
Два украинских самолета разбились в суданском аэропорту - опубликованы фото и видео Фото Видео
11:00
"Королева танца": Тереза Мэй ворвалась на съезд консервативной партии с танцем Видео
10:50
"Слава Украине": Рада одобрила новое воинское приветствие
10:49
Такой ее раньше не видели: Анастасия Приходько выпустила лирический клип, посвященный мужу Видео
10:48
Потоп для кремлевского пропагандиста мнение
10:47
На замглавы Службы внешней разведки Украины завели дело
10:18
"Голуби мира": букмекеры назвали фаворитов на получение Нобелевской премии мира-2018 Видео
10:16
Девушка дня Instagram: горячая красотка из Автралии Элиша Герберт Фото
10:10
"Динамо" и "Ворскла" в Лиге Европы: прогнозы букмекеров, где смотреть матчи украинских команд
09:51
"Натуралы рискуют стать геями и наоборот": астрологи объяснили, чем опасна ретроградная Венера октября
09:34
Киеву придется засунуть язык в ж*пу и делать все, что скажет МВФ мнение
09:24
"Отгрызть кусок страны": на росТВ рассуждают о разделе Украины Видео
08:59
"Мы не преступники, мы – пи**расы": Слепаков написал пикантную песню об отравителях Скрипаля Видео
08:43
Украинцев предупредили о дождях и похолодании: карта прогноза погоды Видео
08:26
Как Украине не наступить на "крымские" грабли на Закарпатье мнение
08:18
НАТО помогает Украине создавать центр киберзащиты - Столтенберг
07:50
Супрун озаботилась употреблением мочи и рассказала об уринотерапии
07:23
Скрипаль консультировал контрразведчиков СБУ – журналист
07:14
Алина Гросу похвасталась округлыми формами в белом боди
06:57
Самый страшный сценарий для Украины в 2019 году мнение
06:33
Стервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки Зодиака
06:16
Названы способы усилить оргазм
05:50
Эксперт пояснил, зачем Польше военная база США, и почему Варшава считает Трампа идиотом
05:14
"Открылась с неожиданной стороны": Злата Огневич поразила фанатов фото в пикантной позе
04:41
Ученые объяснили, почему нельзя убивать сороконожку в квартире
04:06
На неделе моды в Париже-2018 впервые презентовали коллекцию украинского дизайнера Видео
03:29
В образе блондинки: известный психолог похвасталась забавным фото для глянца Видео
02:53
"Все зашло в окончательный тупик": эксперт объяснил, почему "Минск" мертв
00:08
"Идите в ср*ку": флешмоб Зеленского поддержали Полякова и Кошевой Видео
03 октября, среда
23:46
В Кабмине озвучили условия получения ID-карты вместо паспорта
23:29
У большей части "польских" заробитчан будут проблемы с пенсией - Рева
22:59
Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока-2" после решения украинского вопроса
22:53
Генштаб ВСУ опроверг информацию о поставке в Украину огромной партии летального оружия из США
22:31
Пышнотелая модель Эшли Грэм показала фигуру в ярком белье и красных чулках
22:23
Вырывали волосы, выкручивали руки: в Черкасской области школьники зверски избили одноклассника
22:02
В Украине медперсонал массово уезжает на работу в Европу Видео
21:33
Столтенберг назвал Черное море приоритетом для НАТО из-за российского присутствия
21:22
Чепига-"Боширов" убил в Стамбуле чеченского полевого командира Эдельгириева - турецкие СМИ
21:01
Поклонская снялась в эпизодической роли в фильме "Ополченочка" Видео
20:33
В Одессе Минобороны наградило солдат за демарш против священников УПЦ МП
20:20
Сийярто угрожает высылкой украинского консула из Венгрии, если венгерского консула выгонят из Украины
19:58
В Винницкой области мэра облили кровью за причастность к стройке Крымского моста
19:50
Суд отказался заочно арестовать Гужву
19:12
Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять