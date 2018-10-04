Киев официально объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата

МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон-грата / РБК-Украина

МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня уже официально уведомили об этом решении, на странице украинского ведомства в Facebook.

Консулу вручили ноту, где сообщается, что консул Консульства Венгрии в городе Берегово обязан покинуть территорию нашей страны в течение следующих 72 часов. При этом МИД Украины ссылается на статью 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Причиной высылки посла называется его "деятельность, несовместимая со статусом консульского должностного лица".

В МИД рассчитывают, что в дальнейшем венгерская сторона "будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства".

При этом граждан Украины венгерского происхождения ведомство рассматривает "как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами".

Напомним, 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

После чего глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

В ответ Будапешт сообщил, что если Украина посмеет выслать венгерского консула, замешанного в скандале с венгерскими паспортами, из Берегово, Венгрия в ответ немедленно вышлет украинского консула.