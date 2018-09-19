В закарпатском Берегово украинцам в открытую начали массово выдавать венгерские паспорта

Венгерские паспорта выдают за так / immigrant.today

В городе Берегово Закарпатской области венгерское консульство массово выдает украинцам, проживающим в регионе, венгерские паспорта; при этом им ставят условие не сообщать об этом властям Украины.

По словам очевидцев, процедура выдачи паспорта также сопровождается распитием шампанского в честь получения второго гражданства и присягой на верность Венгрии, передает "Укринформ" со ссылкой на источники.

Венгерское консульство проигнорировало письменный запрос по данному вопросу. Венгерское посольство подтвердило, что получило письмо, но комментировать его не стало. По словам дипломатов, оно было направлено центральным властям страны.

Читайте такжеГенерал-разведчик предупредил: Венгрия проводит скрытую оккупацию ЗакарпатьяВ соответствии с украинским законодательством, двойное гражданство является нарушением закона, однако ответственности за наличие двух и более гражданств не предусмотрено.

Новость о массовой выдаче венгерских паспортов прокомментировал глава ОУН Богдан Червак.

"Демонстративная выдача венгерских паспортов на территории венгерского консульства в Берегово - откровенное покушение на территориальную целостность Украины", - заявил Червак, призвав немедленно принять самые жесткие меры в сложившейся ситуации.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.