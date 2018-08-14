Генерал-разведчик предупредил: Венгрия проводит скрытую оккупацию Закарпатья

Василий Богдан оценил отношения между Украиной и Венгрией / news.church.ua

Учреждение Венгрией должности министра по делам Закарпатья является скрытой оккупацией части территории Украины, заявил генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан.

"Официальный Будапешт ввел должность министра по вопросам закарпатского региона, который будет заниматься вопросами развития Закарпатья, даже детских садов! Во-первых, это вмешательство во внутренние дела государства, во-вторых – посягательство на суверенитет и территориальную целостность, а в-третьих – латентная, скрытая оккупация нашей территории!", – подчеркнул он в интервью "Апострофу".

По мнению генерал-лейтенанта, поведение премьера Венгрии Виктора Орбана дает все основания утверждать, что Венгрия выступает сателлитом Кремля в отношении Украины.

Мы должны быть готовы защитить себя. Это не означает, что мы не должны развивать гуманитарные или торгово-экономические отношения с такими странами, но уважают того, кто силен. Если мы будем обороноспособными, никто не позволит себе посягать на наш суверенитет и территориальную целостность, а мы вернем временно оккупированные Россией территории", – добавил Богдан.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.