"За это бьют по зубам". В ОУН предлагают радикально решить конфликт с Венгрией в Закарпатье

Глава Организации украинских националистов Богдан Червак считает, что решение властей Венгрии ввести должность уполномоченного по вопросам Закарпатской области является покушением на территориальную целостность Украины, и Киев должен на это жестко ответить.

"Правительство Венгрии, как по мне, перешло красную линию. Назначение "уполномоченного по вопросам Закарпатской области" — прямое вмешательство во внутренние дела Украины, покушение на территориальную целостность. За это бьют по зубам", - написал он в Facebook.

По его мнению, это результат того, что местные власти больше прислушиваются к Будапешту, чем к Киеву, и отчасти заигрывали с венгерской властью. Поэтому теперь, убежден лидер националистов, необходимо действовать решительно.

"Нужны решительные шаги, которые бы показали, что Украину нужно уважать. Скажем — ввести на территорию Закарпатья боевые подразделения ВСУ и начать боевое урегулирование. Предъявить Будапешту требования относительно моральной и материальной компенсации за преступления перед Карпатской Украиной, которые совершили венгерские оккупанты в 1939 году", – отметил он.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.