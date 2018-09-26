Украина приняла окончательное решение по высылке консула Венгрии

УНИАН

Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на Генассамблее ООН, передает ТАСС.

"Я предложил самим отозвать консула. Если в ближайшее время этого не будет, он поедет домой", - сказал Климкин.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

Комментируя публикацию, Климкин заявил, что вопрос высылки консула Венгрии решен.

"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной. - Прим.)", - сказал он.