Либо уедет сам, либо вышлют: Климкин озвучил два варианта дальнейшей судьбы венгерского консула в Берегово

Климкин отметил, что консул покинет Украину в любом случае

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Закарпатской области все уже решено - существуют только два варианта дальнейшего развития событий.

"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной, - ред.)", - подчеркнул Климкин в эфире "Радио НВ".

Читайте такжеСБУ опровергла фейк о скором введении ЧП на ЗакарпатьеКроме того, министр отметил, что своими заявлениями его венгерский коллега Сийярто косвенно признал правдивость видео из Берегово.

Напомним, накануне в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта и бокалы с шампанским. На видео оперативно прореагировал глава МИД Украины Павел Климкин.