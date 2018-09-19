Климкин пообещал разобраться с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье

Климкин пообещал разобраться в вопиющей истории с паспортами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Министр отметил что встреча с венгерским министром произойдет в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН. Там он и собирается обсудить с ним видео про выдачу украинцам в Берегово венгерских паспортов, если оно не фейк.

"Думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГенерал-разведчик предупредил: Венгрия проводит скрытую оккупацию ЗакарпатьяНапомним, сегодня, 19 сентября, стало известно, что в городе Берегово Закарпатской области венгерское консульство массово выдает украинцам, проживающим в регионе, венгерские паспорта; при этом им ставят условие не сообщать об этом властям Украины.

По словам очевидцев, процедура выдачи паспорта также сопровождается распитием шампанского в честь получения второго гражданства и присягой на верность Венгрии.