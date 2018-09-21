СБУ опровергла фейк о скором введении ЧП на Закарпатье

СБУ резко опровергла распространяемый в Сети фейк / ru.alfa-kiev.org.ua

Служба безопасности Украины заявила, что распространяемая в сети информация о подготовке силовых структур к введению чрезвычайного положения в Закарпатской области с 1 марта 2019 года на 90 дней не соответствует истине и является фейком, распространяемым пророссийскими СМИ и ботами Кремля.

"Это подделка, которую разместили провокационные российские сайты (их IP адреса свидетельствуют о базировании в РФ)", - заявила пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова.

Опровержение СБУ связано с тем, что не так давно в сети распространили документ, в котором говорится о готовности "ввести режим чрезвычайного положения в Закарпатской области сроком до 90 дней в соответствии с указаниями СНБО Украины".

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