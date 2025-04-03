Минус одна тайна: известный певец рассказал о личной жизни

Дмитрий Каднай наконец признался, есть ли у него любимый человек.

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Дмитрий Каднай личная жизнь - певец рассказал, свободно ли его сердце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y

Кратко:

Дмитрий Каднай обычно скрывает личную жизнь

Вопреки этому артист сделал признание

Украинский певец и участник группы Kadnay Дмитрий Каднай сейчас поглощен подготовкой нового альбома к выходу. Находит ли он время на личную жизнь, артист в интервью для М1 ответил категорически.

Его главная любовь - это музыка, и ей сейчас он посвящает все свое свободное время. Kadnay давно кормят "завтраками" поклонников, которые ожидают от них новых релизов, поэтому они решили не подводить аудиторию, и все же порадовать их свежим музыкальным контентом.

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В сухом остатке, подытожил Дмитрий, времени на личную жизнь у него не осталось. "Я один, на личном я один, все!" - сделал редкое признание о ситуации на любовном фронте музыкант.

Дмитрий Каднай личная жизнь - певец рассказал, свободно ли его сердце / Скриншот YouTube

Дмитрий Каднай холост. Личную жизнь он скрывает, однако ранее ему приписывали роман с певицей Tayanna. Сам артист эти слухи комментировал уклончиво, избегая прямых ответов. Также поклонникам удалось выяснить, что в жизни Дмитрия было два серьезных романа - одна из девушек даже снялась в клипе группы Kadnay (правда, не известно точно, в каком).

Дмитрий Каднай личная жизнь - певец рассказал, свободно ли его сердце / instagram.com/k.a.d.n.a.y

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Кто такие Kadnay? Kadnay - украинская инди-поп группа, основанная в 2012 году Дмитрием Каднаем и Филиппом Коляденко. Полуфиналисты Национального отбора на Евровидение 2017 и финалисты отбора 2018 года. Двукратные лауреаты премии Золотая Жар-птица 2018, 2019 в номинации Инди, сообщает Википедия.

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