Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: кто покинул проект?

Осталось всего 4 пары, но до полуфинала дойдут лишь трое.
Сегодня в 21:00 на канале 1+1 состоялась премьера 11 эфира главного танцевального шоу страны - Танцы со звездами 2021. Кто же из четырех пар выбыл по результатам судейского и зрительского голосования всего за шаг до полуфинала?
Первый этап
Пара №9 Дмитрий Каднай и Алина Ли станцевали с Владом Ямой танго под песню Витамин D.
Пара№ 5 Артур Логай и Анна Карелина исполнили с Екатериной Кухар сальсу под зажигательные мелодии Выходного.
Пара № 6 Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар вышли на паркет с Максом Чмерковским для исполнения аргентинского танго по песню Сильно.
Пара № 11 Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук станцевали хип-хоп с Монатиком под Кружит.
После первого танца в четвертьфинале пары по оценкам судей разместились следующим образом:
- Войтенко-Маланчук - 30 баллов
- Каднай-Ли - 29 баллов
- Логай-Карелина - 29 баллов
- Харлан-Дикусар - 28 баллов.
Второй этап
Танцы для второго этапа выбирали телезрители индивидуально для каждой пары. В результате голосования участники исполнили:
- Логай-Карелина - пасадобль
- Войтенко-Маланчук - румба
- Харлан-Дикусар - джайв
- Каднай-Ли - vogue.
Второй этап пары закончили со следующими оценками:
- Логай-Карелина - 69 баллов
- Войтенко-Маланчук - 69 баллов
- Каднай-Ли - 67 баллов
- Харлан-Дикусар - 66 баллов.
В этом выпуске пары не исполняли танец навылет. Проигравшего определяли по наименьшей сумме балов от судейских и зрительских голосований. Пару Харлан-Дикусар спасли телезрители. А за шаг до полуфинала шоу Танцы со звездами покидает пара № 9 - Дмитрий Каднай и Алина Ли.
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Ранее состоялсь пермьера нового выпуска шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, посвященного необычным туристическим местам Одессы.
Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.
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