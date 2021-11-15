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Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: кто покинул проект?

15 ноября 2021, 00:16

Осталось всего 4 пары, но до полуфинала дойдут лишь трое.

Кто покинул танцы со звездами в 11 выпуске? / instagram.com/tanci1plus1

Сегодня в 21:00 на канале 1+1 состоялась премьера 11 эфира главного танцевального шоу страны - Танцы со звездами 2021. Кто же из четырех пар выбыл по результатам судейского и зрительского голосования всего за шаг до полуфинала?

Первый этап

Пара №9 Дмитрий Каднай и Алина Ли станцевали с Владом Ямой танго под песню Витамин D.

Пара№ 5 Артур Логай и Анна Карелина исполнили с Екатериной Кухар сальсу под зажигательные мелодии Выходного.

Пара № 6 Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар вышли на паркет с Максом Чмерковским для исполнения аргентинского танго по песню Сильно.

Пара № 11 Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук станцевали хип-хоп с Монатиком под Кружит.

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После первого танца в четвертьфинале пары по оценкам судей разместились следующим образом:

  • Войтенко-Маланчук - 30 баллов
  • Каднай-Ли - 29 баллов
  • Логай-Карелина - 29 баллов
  • Харлан-Дикусар - 28 баллов.

Второй этап

Танцы для второго этапа выбирали телезрители индивидуально для каждой пары. В результате голосования участники исполнили:

  • Логай-Карелина - пасадобль
  • Войтенко-Маланчук - румба
  • Харлан-Дикусар - джайв
  • Каднай-Ли - vogue.

Второй этап пары закончили со следующими оценками:

  • Логай-Карелина - 69 баллов
  • Войтенко-Маланчук - 69 баллов
  • Каднай-Ли - 67 баллов
  • Харлан-Дикусар - 66 баллов.

В этом выпуске пары не исполняли танец навылет. Проигравшего определяли по наименьшей сумме балов от судейских и зрительских голосований. Пару Харлан-Дикусар спасли телезрители. А за шаг до полуфинала шоу Танцы со звездами покидает пара № 9 - Дмитрий Каднай и Алина Ли.

В 11 эфире Танцы со звездами покинула пара Дмитрия Кадная и Алины Ли / instagram.com/tanci1plus1

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Ранее состоялсь пермьера нового выпуска шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, посвященного необычным туристическим местам Одессы.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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