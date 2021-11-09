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Бомба-ракета: хиты Сергея Бабкина станут саундтреками сериала Джек & Лондон на 1+1

9 ноября 2021, 16:07
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Теленовинка обзавелась не только звездным актерским составом и оригинальной озвучкой, но и приобрела крутую заглавную песню.

На Сниданок - саундтреки к комедийному детективу Джек & Лондон / Пресс-служба

15 ноября в 20:45 зрители 1+1 увидят премьеру комедийного детектива Джек & Лондон. В сериале главный герой – бульмастиф Джек, который будет говорить голосом известного музыканта, тренера Лиги Смеха и актера Сергея Бабкина.

Накануне премьеры артист посетил студию Сниданка с 1+1 и презентовал песню под названием Вона знає, которая станет одним из официальных саундтреков сериала, а также продемонстрировал зрителям, как будет звучать голос его киногероя.

"Вона знає – это моя исповедь, история о тех магических отношениях, от которых захватывает дух. Я посвятил ее своей жене – любимой женщине, которая рядом со мной, которая знает все мои сокровенные мечты и желания. А еще эта песня о силе чувств, которые возникли и помогают идти вместе по жизни. В истории Джек&Лондон тоже присутствует яркая романтическая линия, поэтому думаю именно эта песня отлично подчеркнет ее значимость", - сказал музыкант.

Еще один хит из нового альбома музыканта – Бомба ракета уже сейчас можно услышать в ярком промо-ролике комедийного детектива.

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"В разговорах я часто использовал фразу "бомба-ракета". Однажды я работал над песней, у меня постепенно начал вырисовываться теплый летний ритм и мелодия, начали приходить слова куплетов. Но я не понимал, какой должен быть припев. И тут меня как молнией озарило. "Бомба-ракета" – фраза сама собой вылетела из уст. Кстати, после выхода этой песни само выражение в разговоре больше не использую. Полностью исчезло из лексикона. Думаю, эта фраза и появилась, чтобы стать припевом песни", - рассказал музыкант.

Напомним, в сериале Джек & Лондон покажут историю молодого успешного юриста Влада, который ради карьеры мечты в Лондоне вынужден вернуться из столицы в свой родной провинциальный городок. Но однажды его жизнь изменится навсегда, ведь собака его родного брата – Джек, начнет с ним… разговаривать.

Сергей Бабкин продемонстрировал ведущим, как будет звучать "его" пес Джек / Пресс-служба

Над производством сериала Джек&Лондон работает продакшн SFERA FILM по заказу 1+1 в партнерстве с медиасервисом MEGOGO и Киевстар ТВ. Продюсеры от телеканала 1+1 – Максим Кривицкий, Алена Еремеева, Дарья Жукова и Кристина Шкабар. Продюсер от MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер от SFERA FILM – Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Автор сценария – Марк Лимаренко.

Сергей Бабкин исполняет песню Вона знає / Пресс-служба

В сериале роли сыграют известные актеры: Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Сергей Калантай, Анастасия Цимбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

Не пропустите премьеру комедийного детектива "Джек & Лондон" уже 15 ноября в 20:45 на 1+1.

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