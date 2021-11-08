В Украине за госсредства снимут фильм об ЛГБТ-паре: что известно

В картине рассказывается об однополых отношениях двух мужчин.
Государственное агентство по вопросам кино выделило 20 млн гривен на первый украинский фильм о ЛГБТ "Мой юный принц".
"Совет по государственной поддержке кинематографии 12.10.2021 принял решение о предоставлении государственной поддержки кинопроекту "Мой юный принц" в сумме двадцать миллионов гривен", - говорится в ответе Госкино изданию "Українскькі новини".
Картина станет первым полнометражным художественным фильмом о ЛГБТ-отношениях, созданный в Украине и исключительно украинской командой.
Читайте такжеVictoria's Secret променял "ангелов" на трансгендера, футболистку и ЛГБТ-активисткуВ фильме снимутся украинские актеры: Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит.
"Мой юный принц": о чем кино и когда премьера
По сюжету, Поль - 17-летний подросток с больной психикой, живет в шикарном имении, ведет разгульный образ жизни и проявляет нездоровую привязанность к собственной матери Софии. Вскоре в жизни Поля и Софии вторгаются молодой парень Антуан и его отец Марк.
У Поля завязываются отношения с Антуаном, а у Софии в это время с Марком. Но как бы удачно все не складывалось, появление Антуана и Марка ведет всех к трагедии.
Планируемая дата премьерного показа фильма - июль 2022 года.
Ранее мы сообщали, что художник DC Comics Итан Ван Скивер рассекретила планы Warner Bros заменить Супермена. Вместо Кларка Кента, влюбленного в Лоис, на первый план выйдет другой персонаж из ЛГБТ-сообщества.
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