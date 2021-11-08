В Украине за госсредства снимут фильм об ЛГБТ-паре: что известно

Премьера фильма "Мой юный принц" запланирована на июль 2022 года / DzygaMDB

Государственное агентство по вопросам кино выделило 20 млн гривен на первый украинский фильм о ЛГБТ "Мой юный принц".

"Совет по государственной поддержке кинематографии 12.10.2021 принял решение о предоставлении государственной поддержки кинопроекту "Мой юный принц" в сумме двадцать миллионов гривен", - говорится в ответе Госкино изданию "Українскькі новини".

Картина станет первым полнометражным художественным фильмом о ЛГБТ-отношениях, созданный в Украине и исключительно украинской командой.

Читайте такжеVictoria's Secret променял "ангелов" на трансгендера, футболистку и ЛГБТ-активисткуВ фильме снимутся украинские актеры: Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит.

"Мой юный принц": о чем кино и когда премьера

По сюжету, Поль - 17-летний подросток с больной психикой, живет в шикарном имении, ведет разгульный образ жизни и проявляет нездоровую привязанность к собственной матери Софии. Вскоре в жизни Поля и Софии вторгаются молодой парень Антуан и его отец Марк.

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Афиша фильма "Мой юный принц" / DzygaMDB

У Поля завязываются отношения с Антуаном, а у Софии в это время с Марком. Но как бы удачно все не складывалось, появление Антуана и Марка ведет всех к трагедии.

Планируемая дата премьерного показа фильма - июль 2022 года.

Ранее мы сообщали, что художник DC Comics Итан Ван Скивер рассекретила планы Warner Bros заменить Супермена. Вместо Кларка Кента, влюбленного в Лоис, на первый план выйдет другой персонаж из ЛГБТ-сообщества.

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