"Это катастрофа": Никифоров боится идти на ЛГБТ-прайд после волны хейта

Никифоров передумал идти на прайд в поддержку ЛГБТ

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что опасается идти на запланированный на 19 сентября прайд в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за волны хейта, которая обрушилась на него после публикации фото из Вашингтона в ходе визита украинской делегации, пишут Українські Новини.

Никифоров заявил, что совершенно не ожидал такого резонанса от простой фотографии. Пресс-секретарь пояснил, что просто дурачился и сделал снимки в свободное время. Никифоров считает, что человеку в мелких дозах можно улыбаться и позволять себе самоиронию. Но из-за реакции общественности он сомневается, идти ли ему 19 сентября на ЛГБТ-прайд.

"Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю – стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа", — пояснил Никифоров.

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Пресс-секретарь сказал, что теперь понял, каким люди ожидают его видеть:

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"Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя – ну, хорошо, ладно".

Ранее Главред писал о том, что новый пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сегодня угодил в свой первый скандал на этой должности, опубликовав сомнительное фото с Монументом Вашингтона.

Спикер на своей странице в соцсети обнародовал два фото – на первом он запечатлен серьезным на фоне Монумента Вашингтона, а на втором – с высунутым языком и старым фототрюком с перспективой, при котором он якобы приподнимает пальцами находящуюся вдали стеллу.