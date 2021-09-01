Спикер Зеленского угодил в скандал из-за фото из Вашингтона

Никифоров угодил в первый скандал из-за фото / Фото: instagram.com/sergii.nykyforov

Новый пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сегодня угодил в свой первый скандал на этой должности, опубликовав сомнительное фото с Монументом Вашингтона в Instagram.

Спикер на своей странице в соцсети обнародовал два фото – на первом он запечатлен серьезным на фоне Монумента Вашингтона, а на втором – с высунутым языком и старым фототрюком с перспективой, при котором он якобы приподнимает пальцами находящуюся вдали стеллу.

"1 или 2?" – спросил пресс-секретарь у интернет-пользователей

Фото, на котором спикер "дурачится", по-разному прокомментировали в Сети.

"Наркотики? Алкоголь? Зачем вы позорите мою страну?" – спросил andrey_luganskiy2.

"Конечно 2", – поделилась мнением nataliyaryaba.

"Мальчик Сережа, 35 годиков", – потроллил Никифорова kmpetrov3107.