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Названо точное время встречи Зеленского и Байдена в США

1 сентября 2021, 11:02
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В графике Джо Байдена не говорится о совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам встречи в Белом доме.

Зеленский, Байден
Байден и Зеленский сегодня проведут встречу в Белом доме / коллаж УНИАН

Официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена состоится в среду, 1 сентября. Это будет первая личная встреча двух лидеров.

Саммит назначен на 14:00 (21:00 по Киеву), передает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

Отметим, в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.

Представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от Вашингтона, Зеленский заявил, что Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в нормандском формате с целью мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Накануне глава государства и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон.

31 августа Владимир Зеленский провел встречу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны США подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО. Сообщается также, американское и украинское министерства обороны подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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