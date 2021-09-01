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Зеленский в США встретился с главой Пентагона: о чем говорили

1 сентября 2021, 06:51

Ллойд Остин заверил Украину в американской поддержке ее противостояния России. Зеленский же выразил соболезнования в связи с гибелью военных в Афганистане.

Зеленский, Остин
31 августа Владимир Зеленский провел встречу с шефом Пентагона Ллойдом Остином / Фото Reuters

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский 31 августа провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Шеф Пентагона подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО.

"Наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины непоколебима", - отметил Ллойд, сообщается на сайте Министерства обороны США

В свою очередь, Зеленский выразил соболезнования американской стороне в связи с гибелью военных в Афганистане. Он отметил, что сразу после его прибытия в США американский и украинский флаги были приспущены в честь погибших героев в Афганистане.

"Мы прекрасно понимаем это, потому что тоже теряем военных на востоке Украины, где восьмой год идет война и где Украина защищает свой суверенитет и независимость", - сказал он.

Зеленский выразил удовлетворение по поводу того, что Соединенные Штаты поддерживают Украину и поблагодарил министра обороны за поддержку и за то, что США "признают субъект этой войны". Он также выразил благодарность за увеличение военной помощи со стороны США и за реабилитационную поддержку раненых на Востоке Украины

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Президент отметил, что соглашения, подписанные между министерствами обороны, - это шаг вперед в отношениях между странами.

"Сейчас сложно говорить, насколько историческими будут эти документы и как они выводят отношения на новый уровень, но я точно очень этого хочу", - заявил он.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, американское и украинское ведомства подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Документ подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для двусторонних отношений в сфере обороны путем:

  • определения путей продвижения общих двусторонних приоритетов для решения текущих и возникающих вызовов в сфере безопасности;
  • подтверждения приверженности общим демократическим ценностям, включая верховенство права и уважение прав человека;
  • подтверждения непоколебимой поддержки Министерства обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины;
  • определения дальнейших шагов взаимодействия министерств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути взаимосовместимости с НАТО и содействия региональной безопасности;
  • подтверждения постоянной поддержки Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО.

Отмечается, что двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на ряде стратегических приоритетов. В частности, это:

  • двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка США в противодействии российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений;
  • проведении реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО;
  • содействие выполнению положений стратегии оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей ВСУ, развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий;
  • углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам;
  • усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности;
  • более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.

Как сообщал Главред, на 31 августа у Зеленского в Вашингтоне были назначены восемь встреч. В Белом доме его ждут 1 сентября после обеда. Запланировано общение с президентом Джо Байденом тет-а-тет. По результатам президенты обнародуют совместное заявление. Позже Зеленский отправится в Калифорнию.

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новости США Владимир Зеленский военная агрессия РФ новости Украины Андрей Таран Ллойд Остин
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