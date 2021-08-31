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"Дьявол — в деталях": Зеленский прибыл в США и раскрыл, чего ждет от визита

31 августа 2021, 10:10
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На 31 августа у Зеленского назначены 8 встреч. В Белом доме его ждут завтра после обеда. Запланировано общение с Байденом тет-а-тет, после - совместное заявление.

Владимир и Елена Зеленские в США
Владимир и Елена Зеленские прибыли с официальным визитом в США / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Накануне глава государства и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон.

Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams, который расположен буквально через дорогу от Белого дома, передает ТСН.

На сегодня у Зеленского запланированы восемь встреч. Первая — в Министерстве энергетики, потом – в оборонном ведомстве.

"В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по Северному потоку. Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол — в деталях. Надо подождать немного", — рассказал глава государства.

Встреча с президентом США Джо Байденом состоится 1 сентября. Ее дважды переносили из-за ситуации в Афганистане. Зеленского ждут в Белом доме после обеда. Запланировано общение с глазу на глаз. По результатам президенты обнародуют совместное заявление.

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"В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США", - уточнили в Офисе президента 31 августа.

О чем будут говорить Зеленский и Байден

Ранее сообщалось, что первоочередная задача встречи двух президентов - обсуждение стратегического партнерства с США. Оно действует с 2008 года, однако заседаний комиссии в рамках партнерства не было с 2018 года. Поэтому его необходимо вывести на новый уровень, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

Вторым блоком обсуждения станут вопросы безопасности. В этот список входят: противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса и Крыма. По словам Кулебы, на встрече намерены рассмотреть несколько конкретных идей по этим вопросам.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, в частности, американские инвестиции в Украину. Украинская сторона презентует конкретные инвестиционные проекты - с названиями, цифрами, сроками реализации. Они будут переданы на рассмотрение американской стороны.

Программа визита Елены Зеленской в США

У первой леди Украины будет отдельная отдельная программа в Штатах.

"Будут открываться важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой", — рассказал Зеленский ТСН.

Зеленский рассказал о насыщенной программе во время визита в США / скриншот

В официальном Instagram первой леди ранее уточнили детали ее программы в рамках визита в США.

"Впереди - насыщенная программа: запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреча с женщинами Power women, открытие "Украинского дома", посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско, визит в художественной галерее De Young и многое другое. Каждое событие этих активных дней - возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится", - говорится в сообщении.

Отметим, в Вашингтоне Зеленский с супругой будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом состоится поездка в Калифорнию.

"Пожар идет по плану" - Кулеба

Тем временем глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что более напряженного в подготовке визита ранее еще не было. Так как сегодня США завершают вывод войск и эвакуацию гражданских из Кабула, программу приходилось неоднократно менять.

"Я считаю, что это очень знаково. Несмотря на все проблемы, несмотря на очень нагруженный график, отношения с Украиной являются приоритетными. Визит проходит по плану. Пожар идет по плану — знаете, есть такая поговорка", — подчеркнул глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

  • Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Вашингтон в Белом доме сделали 21 июля.
  • Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.
  • 21 августа глава МИД Дмитрий Кулеба поговорил по телефону с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд - стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента в Вашингтон.
  • 30 августа в Офисе президента подтвердили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны. Причина переноса связана с истечением срока ультиматума движения Талибан в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.
  • 30 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Зеленский передаст Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму.
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