Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату - Зеленский

Владимир Зеленский уверен, что вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине" / Фото Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в норманнской формате с целью мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины. Об этом он сказал во время рабочего визита в США, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от Вашингтона.

"Мы серьезно думаем, как развивать нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", - сказал Зеленский, передает Укринформ.

Президент добавил, что вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине". Он касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

"Не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", - добавил глава Украинского государства.

После презентации Зеленский уточнил во время общения с журналистами, что будет поднимать этот вопрос на переговорах с президентом США Джо Байденом, и возможно, начнет с этого встречу.

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Как сообщал Главред, в рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский 31 августа провел встречу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны США подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния российской агрессии, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО. Сообщается также, американское и украинское министерства обороны подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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В Белом доме президента Зеленского ждут 1 сентября после обеда. Запланировано общение с президентом Джо Байденом. Позже Зеленский отправится в Калифорнию.

Переговоры в нормандском формате - о чем ранее писал Главред:

Президент Владимир Зеленский 13 июля заявил, что Германия, Франция и Украина настаивают на проведении встречи на уровне лидеров стран нормандского формата. План по реализации Минских соглашений, который следует обсудить, передан Москве. Встреча откладывается из-за России.

15 июля в Кремле заявили, что Россия, Украина, Франция и Германия выступают в поддержку проведения саммита в рамках нормандского формата по Донбассу. Но на данный момент нет никаких конкретных договоренностей по срокам проведения мероприятия.

Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода Северный поток-2. В частности, официальный Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.

9 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что участие США в нормандском формате - это одна из идей для прекращения российской агрессии против Украины. В целом, Вашингтон открыт для обсуждения любых вариантов.