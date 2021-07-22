Германия обязалась активизировать переговоры в нормандском формате – соглашение Берлина и Вашингтона

Вашингтон также заявил о своей поддержке усилий по достижению мира на Востоке Украины в рамках нормандского формата / Reuters

Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода Северный поток-2. В частности, официальный Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.

Как говорится в тексте соглашения США и Германии, Вашингтон также заявил о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на Востоке Украины в рамках нормандского формата.

"Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей", - отмечается в документе.

Также США и Германия утверждают, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь.

Кроме того, в соглашении США и Германии говорится о том, что правительства двух стран будут оказывать давление на Евросоюз для введения дополнительных санкций в случае, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины. В этом случае санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ.

"Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский союз для принятия эффективных мер, включая санкции, для ограничения российских возможностей экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или для принятия эффективных мер в других экономически значимых областях", - говорится в соглашении.

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