Германия обязалась активизировать переговоры в нормандском формате – соглашение Берлина и Вашингтона

США и Германия утверждают, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь.
Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода Северный поток-2. В частности, официальный Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.
Как говорится в тексте соглашения США и Германии, Вашингтон также заявил о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на Востоке Украины в рамках нормандского формата.
"Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей", - отмечается в документе.
Также США и Германия утверждают, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь.
Кроме того, в соглашении США и Германии говорится о том, что правительства двух стран будут оказывать давление на Евросоюз для введения дополнительных санкций в случае, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины. В этом случае санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ.
"Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский союз для принятия эффективных мер, включая санкции, для ограничения российских возможностей экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или для принятия эффективных мер в других экономически значимых областях", - говорится в соглашении.
Встреча Байдена и Меркель и соглашение Германии и США - о чем ранее писал Главред:
- 15 июля в Белом доме состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. По результатам переговоров во время совместного брифинга Меркель и Байден сделали ряд заявлений.
- В частности, стороны заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высказались о строительстве газопровода Северный поток – 2 и о транзите газа через Украину.
- Позже СМИ сообщили, что США и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении, которое решит спор вокруг российского газопровода Северный поток-2.
- Издание Politico сообщало, что администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по СП-2. Власти США якобы заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.
- Советник Госдепа Дерек Шолль опроверг информацию издания Politico о том, что в Вашингтоне настоятельно попросили Украину не критиковать соглашение США и Германии по Северному потоку-2. Американский чиновник подчеркнул, что Киев имеет право на собственное мнение по данному вопросу.
- 21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет.
- МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.