США и Германия договорились о соглашении по Северному потоку-2 - Reuters

Со дня на день США и Германия с объявят о соглашении по Северному потоку-2.
Соединенные Штаты Америки и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении, которое решит спор вокруг российского газопровода Северный поток-2.
Как сообщает Reuters, сейчас американская и немецкая стороны ведут переговоры по этому вопросу.
Информацию по американо-германскому соглашению агентству Reuters предоставили знакомые с ситуацией источники. Один из них рассказал, что ситуация со сделкой "выглядит неплохо".
"Мы ожидаем, что переговоры завершатся в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.
Сообщается, что одним из пунктов договоренности, якобы является увеличение финансирования Украины, которая пострадает от завершения строительства.
Другой источник агентства отметил, что стороны уже близки к соглашению, которое должно предотвратить возобновление отмененных сейчас санкций США против оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, - и ее исполнительного директора.
Как известно, Украина выступает против запуска российского газопровода Северный поток-2, поскольку он угрожает украинской экономике и безопасности. В украинском руководстве отмечали, что Украина и Германия имеют разные взгляды на ситуацию с Северным потоком-2.
Напомним, на прошлой неделе лидеры США и Германии обсудили Северный поток-2 во время встречи в Белом доме.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- В начале июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией из США призвал Запад остановить реализацию российского энергетического проекта Северный поток-2. Запуск газопровода может стать ударом по национальной безопасности украинского государства.
- Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет предупредил Россию: если Путин будет использовать СП-2 как оружие против Украины, Европа отключит российский газопровод.
- Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром уже запустил маховик газового шантажа Европы, требуя окончательного одобрения Северного потока-2. В прошлом году россияне зарезервировали прокачку 60 миллиардов кубометров газа, тогда как в этом году только 40. Россия фактически шантажирует ЕС: либо запуск СП-2 и дешевый газ, либо Москва откажется от полноценной прокачки газа через украинскую ГТС.
- Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко считает, что введение в эксплуатацию Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером Германии станет кандидат от Партии зеленых.