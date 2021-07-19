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США и Германия договорились о соглашении по Северному потоку-2 - Reuters

19 июля 2021, 23:23
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Со дня на день США и Германия с объявят о соглашении по Северному потоку-2.

Меркель и Байден
Меркель и Байден на встрече в США обсудили Северный поток-2 / Reuters

Соединенные Штаты Америки и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении, которое решит спор вокруг российского газопровода Северный поток-2.

Как сообщает Reuters, сейчас американская и немецкая стороны ведут переговоры по этому вопросу.

Информацию по американо-германскому соглашению агентству Reuters предоставили знакомые с ситуацией источники. Один из них рассказал, что ситуация со сделкой "выглядит неплохо".

"Мы ожидаем, что переговоры завершатся в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Сообщается, что одним из пунктов договоренности, якобы является увеличение финансирования Украины, которая пострадает от завершения строительства.

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Другой источник агентства отметил, что стороны уже близки к соглашению, которое должно предотвратить возобновление отмененных сейчас санкций США против оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, - и ее исполнительного директора.

Как известно, Украина выступает против запуска российского газопровода Северный поток-2, поскольку он угрожает украинской экономике и безопасности. В украинском руководстве отмечали, что Украина и Германия имеют разные взгляды на ситуацию с Северным потоком-2.

Напомним, на прошлой неделе лидеры США и Германии обсудили Северный поток-2 во время встречи в Белом доме.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

  • В начале июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией из США призвал Запад остановить реализацию российского энергетического проекта Северный поток-2. Запуск газопровода может стать ударом по национальной безопасности украинского государства.
  • Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет предупредил Россию: если Путин будет использовать СП-2 как оружие против Украины, Европа отключит российский газопровод.
  • Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром уже запустил маховик газового шантажа Европы, требуя окончательного одобрения Северного потока-2. В прошлом году россияне зарезервировали прокачку 60 миллиардов кубометров газа, тогда как в этом году только 40. Россия фактически шантажирует ЕС: либо запуск СП-2 и дешевый газ, либо Москва откажется от полноценной прокачки газа через украинскую ГТС.
  • Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко считает, что введение в эксплуатацию Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером Германии станет кандидат от Партии зеленых.
Ангела Меркель Джо Байден Северный поток-2
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