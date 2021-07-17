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Худший сценарий для Украины: дипломат раскрыл планы США и Германии по Северному потоку-2

17 июля 2021, 08:00
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Влияние Украины на остановку реализации СП-2 является нулевым, считает Олег Шамшур.

Северный поток-2
Украина должна готовиться к запуску Северного потока-2, - дипломат / Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель продемонстрировала, что Украина никак не влияет на судьбу газопровода Северный поток-2. Вашингтон и Берлин зафиксировали свои разногласия и пообещали учесть интересы Киева, но ничего не изменилось. Теоретически возможности для остановки трубопровода остаются, нужно бороться, однако на практике украинскому государству следует готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил бывший посол Украины в Штатах и Франции Олег Шамшур.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что Киев реально не влияет на судьбу СП-2. Переговоры Меркель и Байден принципиально ничего не изменили, а их обещания Киеву по-прежнему лишены какой-либо конкретики.

"Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу "Северного потока-2", на место в нем Украины, оно в принципе нулевое. То есть ничего не изменилось. Фактически, Германия и Соединенные Штаты зафиксировали свои разногласия, дали какие-то такие абстрактные общие обещания учесть наши интересы... Это все замечательно, но по сути ничего не изменилось", - отметил Шамшур.Читайте такжеРоссия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару

По его словам, у Украины все равно остаются определенные возможности для противостояния "этому позорному проекту". Речь идет об усилении американских санкций против СП-2 или же запуск ограничений ЕС на этапе сертификации трубопровода. Впрочем, ни в Вашингтоне, ни в Берлине не демонстрируют готовность реализовать такие меры.

"Есть определенные возможности для завершения процесса строительства прежде всего через восстановление или усиление американских санкций. Плюс на стадии введения или применения законодательства ЕС, скажем, через сертификацию этого проекта. Но это действительно только возможности. Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны Соединенных Штатов, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают", - отметил дипломат.Читайте такжеБудапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2

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Также он добавил, что Украине нужно не только бороться, но и готовиться к худшему сценарию развитии событий.

"Это проект не экономический, а прежде всего политический. Надо готовиться к существованию в реальности с "Северным потоком-2", - подчеркнул Олег Шамшур.

Северный поток-2 новости

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией из США призвал Запад остановить реализацию российского энергетического проекта Северный поток-2. Запуск газопровода может стать ударом по национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет предупредил Россию: если Путин будет использовать СП-2 как оружие против Украины, Европа отключит российский газопровод.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром уже запустил маховик газового шантажа Европы, требуя окончательного одобрения Северного потока-2. В прошлом году россияне зарезервировали прокачку 60 миллиардов кубометров газа, тогда как в этом году только 40. Россия фактически шантажирует ЕС: либо запуск СП-2 и дешевый газ, либо Москва откажется от полноценной прокачки газа через украинскую ГТС.

Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко считает, что введение в эксплуатацию Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером Германии станет кандидат от Партии зеленых.

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