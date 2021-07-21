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США оставляют за собой право на санкции: Reuters раскрыло детали сделки по Северному потоку-2

21 июля 2021, 08:16
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Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по СП-2 уже сегодня, 21 июля.

Меркель и Байден
Меркель и Байден провели встречу 15 июля в Белом доме/ Reuters

Вашингтон оставит за собой право на использование санкций в рамках соглашения с Германией относительно строительства трубопровода Северный поток-2.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против РФ в случае, если трубопровод будет использован для нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы.

При этом соглашение между США и Германией на данный момент предотвратит введение предписанных американским Конгрессом санкций против компании - оператора трубопровода Nord Stream 2 AG.

Весной США приняли решение пока что не вводить эти ограничения, поскольку это, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, противоречило бы их национальным интересам. При этом Вашингтон решил тогда применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Газпром.

Тем временем издание Politico пишет, что администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по СП-2. Власти США заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

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Издание сообщает, что Вашингтон также попросил Киев не обсуждать планы США и Германии с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена оспорил это сообщение и сказал, что ситуация более сложная. Однако он не стал вдаваться в подробности.

Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Politico, что Украина все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.

Отметим, ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по Северному потоку - 2 уже в среду, 21 июля.

Встреча Байдена и Меркель - о чем ранее писал Главред:

  • 15 июля в Белом доме состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. По результатам переговоров во время совместного брифинга Меркель и Байден сделали ряд заявлений.
  • В частности, стороны заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высказались о строительстве газопровода Северный поток – 2 и о транзите газа через Украину.
  • Позже СМИ сообщили, что США и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении, которое решит спор вокруг российского газопровода Северный поток-2.
Ангела Меркель Джо Байден Северный поток-2 новости Украины и мира
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