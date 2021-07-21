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Решение по Северному потоку-2 и помощь Украине: СМИ назвали дату сделки США и Германии

21 июля 2021, 05:28
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Германия должна будет выполнить ряд обязательств в связи с реализацией СП-2.

Северный поток 2
Вашингтон и Германия объявят о сделке по газопроводу Северный поток-2 21 июля – СМИ / Reuters

США и ФРГ достигли договоренности относительно строительства российского газопровода Северный поток-2. Вашингтон и Берлин планируют объявить о сделке в среду, 21 июля. Соглашение будет включать ряд обязательств немецкой стороны, в том числе и по Украине.

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, решение Америки и Германии по СП-2 должно быть обнародовано 21 июля. Источники журналистов утверждают, что администрация США приняла решение прекратить многолетнее противостояние с Берлином по вопросу российского трубопровода.Читайте такжеХудший сценарий для Украины: дипломат раскрыл планы США и Германии по Северному потоку-2

Издание указывает, что в рамках соглашения со Штатами, Германия обяжется оказывать Украине помощь по вопросам реализации энергетических проектов и в сфере дипломатии.

Напомним, издание Bloomberg 20 июля опубликовало информацию, согласно которой журналисты получили доступ к черновику американо-германского соглашения по СП-2. В тексте договора указано, что если Россия пойдет на агрессию против Украины, то Германия обязана ввести санкции против Москвы и выступить за ограничения на уровне ЕС. К тому же соглашение может предусматривать санкции в отношении экспорта газа из РФ в ФРГ.

Северный поток-2 новости

Президент Владимир Зеленский в июне в ходе переговоров с делегацией Вашингтона в Киеве призвал США и ЕС остановить реализацию Северного потока-2, так как российский энергетический проект несет угрозу национальной безопасности Украины.

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Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет сказал, что Евросоюз отключит Северный поток-2 в том случае, если Россия будет использовать трубопровод в качестве оружия против Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что проблемы с газом в Европе продиктованы топливным шантажом ЕС со стороны России: либо европейцы одобряют Северный поток-2 и получают газ дешевле, либо Газпром сокращает поставки газа через ГТС Украины.

Дипломат, бывший глава МИД Константин Грищенко считает, что у Украины есть шанс на остановку российского трубопровода. Запуск СП-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых.

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