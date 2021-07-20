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Сделка США с Германией и СП-2: Запад ударит по Газпрому, если Россия нападет на Украину – Bloomberg

20 июля 2021, 20:40
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Соглашение Берлина и Вашингтона предусматривает ответственность ФРГ за поведение России, утверждают журналисты.

Северный поток-2
У Германии возникнут проблемы с импортом газа из России, если Москва будет использовать СП-2 как политический инструмент против Украины - СМИ / Reuters

Германия обязана будет ввести против России национальные санкции в том случае, если Москва использует газовый ресурс в качестве инструмента оружия против Украины после запуска газопровода Северный поток-2, или пойдет на агрессию в отношении Киева. Данное обязательство, предусмотренное соглашением Вашингтона и Берлина, должно также включать ограничения для России на уровне ЕС с последующим эмбарго на экспорт российских энергоносителей.

Об этом говорится в материале издания Bloomberg, журналисты которого получили доступ к черновому варианту соглашения между США и Германией по газопроводу Северный поток-2.Читайте такжеХудший сценарий для Украины: дипломат раскрыл планы США и Германии по Северному потоку-2

В тексте речь идет о том, что если Россия пойдет на агрессию против Украины, или применит газовый ресурс как оружие в отношении Киева, то Берлин должен будет ввести национальные санкции против России и настаивать на запуске таких ограничений на уровне Евросоюза. Ограничительные меры также предусматривают и определенные запреты на экспорт энергоносителей с территории Российской Федерации.

Примечательно, по словам топ-чиновника из США, санкции против России могут коснуться и ограничений на прокачку российского газа в Германию. Причем в договоре специально прописали неоднозначную формулировку, чтобы Москва не смогла подготовиться к ответным мерам на свои агрессивные действия.

Ранее немецкое информагентство Reuters сообщило о том, что США и Германия в скором времени объявят о соглашении по Северному потоку-2. По информации журналистов, договоренности будут включать финансовые преференции для Украины и предотвращение санкций Вашингтона против российского газопровода.

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Северный поток-2 новости

Президент Владимир Зеленский в июне в ходе переговоров с американской делегацией призвал Запад остановить реализацию СП-2. Введение в эксплуатацию российского газопровода может стать ударом по национальной безопасности Украины.

Немецкий политик, кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет предупредил Россию о том, что если Путин использует Северный поток-2 как оружие против Украины, Европа примет ответные меры в виде отключения российского трубопровода.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром уже шантажирует Запад, требуя в ответ одобрения запуска СП-2. К примеру, в прошлом году россияне для прокачки газа зарезервировали 60 млрд.куб.м топлива, а в этом году только 40. Фактически речь идет о том, что Россия перешла к шантажу Европы: либо запуск Северного потока-2 и газ по низкой цене, либо проблемы с поставками топлива через украинскую газотранспортную систему.

Украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Константин Грищенко прогнозирует, что запуск СП-2 могут отложить на 3-4 года, если новым канцлером ФРГ станет представитель Партии зеленых.

новости России новости США новости Германии Северный поток-2 новости Украины
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