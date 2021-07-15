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Канцлер Германии прибыла в Белый дом: переговоры Меркель-Байден стартовали

15 июля 2021, 23:54

Ожидается, что лидеры стран будут беседовать в течение двух часов. После этого запланирована пресс-конференция.

Ангела Меркель встретилась с Джо Байденом / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" в Twitter.

В первую очередь лидеры Германии и США проведут переговоры тет-а-тет. После личной беседы к ним присоединятся американская и немецкая делегации.

По окончанию переговоров Байден и Меркель дадут совместную пресс-конференцию.

Ожидается, что темой сегодняшней встречи лидеров Германии и США будет российский газопровод "Северный поток-2", как на этом ранее настаивал глава Украины Владимир Зеленский, так государство выступает против его строительства.

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Кроме этого, как сообщили на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, лидеры США и Германии уделяют значительное внимание вопросам отношений с Китаем, Россией, Украиной, а также напряженной ситуации в Афганистане и киберугрозам. Не останется в стороне и вопрос пандемии коронавируса.

"Ожидаем, что лидеры также обсудят общие способы ответа на региональные вызовы, в том числе противостояние российским кибератакам и территориальной агрессии, противодействие растущему влиянию Китая, его нерыночным экономическим практикам и нарушениям прав человека", - заявили в Белом доме.

Также в Белом доме добавили, что власти США планируют затронуть тему "поддержки суверенитета Украины и ее территориальной целостности" и поговорить о методах укрепления евроатлантических устремлений Западных Балкан.

Ожидается, что встреча двух глав продлится в течение двух часов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи хозяина Белого дома Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая состоится в четверг, 15 июля, предупредил стороны переговорного процесса о том, что Киев не приемлет каких-либо договоренностей без участия украинских властей. Он считает, что американо-немецкие переговоры могут повлиять на будущее Европы.

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