Канцлер Германии прибыла в Белый дом: переговоры Меркель-Байден стартовали

Ангела Меркель встретилась с Джо Байденом / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" в Twitter.

В первую очередь лидеры Германии и США проведут переговоры тет-а-тет. После личной беседы к ним присоединятся американская и немецкая делегации.

По окончанию переговоров Байден и Меркель дадут совместную пресс-конференцию.

Ожидается, что темой сегодняшней встречи лидеров Германии и США будет российский газопровод "Северный поток-2", как на этом ранее настаивал глава Украины Владимир Зеленский, так государство выступает против его строительства.

Реклама

Кроме этого, как сообщили на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, лидеры США и Германии уделяют значительное внимание вопросам отношений с Китаем, Россией, Украиной, а также напряженной ситуации в Афганистане и киберугрозам. Не останется в стороне и вопрос пандемии коронавируса.

"Ожидаем, что лидеры также обсудят общие способы ответа на региональные вызовы, в том числе противостояние российским кибератакам и территориальной агрессии, противодействие растущему влиянию Китая, его нерыночным экономическим практикам и нарушениям прав человека", - заявили в Белом доме.

Почетный караул готовится к встрече Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Белом доме. Это будет не последний визит в статусе главы немецкого правительства. pic.twitter.com/xmO0t9ZvTD — Misha Komadovsky (@komadovsky) July 15, 2021

Также в Белом доме добавили, что власти США планируют затронуть тему "поддержки суверенитета Украины и ее территориальной целостности" и поговорить о методах укрепления евроатлантических устремлений Западных Балкан.

Ожидается, что встреча двух глав продлится в течение двух часов.

„Ich weiß, was Amerika für die Geschichte eines freien und demokratischen Deutschlands getan hat." Angela #Merkel am Donnerstagmittag im Oval Office mit US-Präsident Joe #Biden. ???? @weltpic.twitter.com/s26SOhyHaU — daniel.sturm (@SturmDaniel) July 15, 2021

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи хозяина Белого дома Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая состоится в четверг, 15 июля, предупредил стороны переговорного процесса о том, что Киев не приемлет каких-либо договоренностей без участия украинских властей. Он считает, что американо-немецкие переговоры могут повлиять на будущее Европы.