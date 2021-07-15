"Никаких решений без Украины": Зеленский сделал предупреждение Байдену и Меркель

Зеленский верит, что Байден и Меркель не будут договариваться об Украине без Киева / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи хозяина Белого дома Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая состоится в четверг, 15 июля, предупредил стороны переговорного процесса о том, что Киев не приемлет каких-либо договоренностей без участия украинских властей. Он считает, что американо-немецкие переговоры могут повлиять на будущее Европы.

В своем Twitter-аккаунте украинский гарант написал, что вопросы ценностей, принципов и безопасности нельзя ставит в ущерб экономическим интересам. Встреча Байдена и Меркель, по его мнению, может повлиять на будущее европейского континента.

Также он верит, что лидеры США и Германии в ходе переговоров в Вашингтоне не будут принимать каких-либо решений, связанных с Украиной, без участия официального Киева.

"Верю, что наши партнеры Германия и США совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никакого решения по Украине без Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.Читайте такжеБайден объявил Зеленскому о поддержке Украины на встрече с Путиным и позвал его в Вашингтон

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что на встрече президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет решаться вопрос будущего российского газопровода Северный поток-2. Украина настаивает на том, что оптимальным условием запуска СП-2 для Киева станет обеспечение газоснабжения украинского государства на 10-15 лет.