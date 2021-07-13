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Зеленский объяснил, почему откладывается его встреча с Путиным, Меркель и Макроном

13 июля 2021, 13:12

Президент заявил, что на встрече с Меркель он доказал, что Украина выполняет все, чтобы нормандская встреча состоялась.

Путин Макрон Меркель Зеленский
Путин Макрон Меркель Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения нормандской встречи. Он подчеркнул, что этот процесс откладывает Россия.

Как заявил Зеленский на форуме "Украина 30", он провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, и три стороны "нормандской четверки" понимают, что эту встречу нужно провести.

"Отработан кластер - это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработанный немецкой стороной. Согласованный Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что откладывается нормандская встреча из-за РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем", - заявил Зеленский.

Президент заявил, что на встрече с Меркель он доказал, что Украина выполняет все, чтобы нормандская встреча состоялась.

Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Украина в переговорах участие не принимала.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.

20 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.

26 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.

Владимир Зеленский нормандский формат нормандские переговоры новости Украины
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