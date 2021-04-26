УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Ермак сообщил, будет ли США в нормандском формате

26 апреля 2021, 08:03
Прослушать новость
Остановить

Глава Офиса президента сказал, какую роль США могут сыграть в решении ситуации на Донбассе.

Ермак
Ермак рассказал, будет ли США в нормандском формате / УНИАН

Вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что Украина не ведет пока никаких обсуждений о создании отдельного формата.

"Любые изменения и расширения должны согласовываться участниками формата. Поэтому таких обсуждений не было. Точно так же мы не ведем пока никаких обсуждений о создании отдельного формата. Это было бы нечестно по отношению к нашим партнерам – Германии и Франции", - рассказал Ермак в интервью изданию LIGA.net, отвечая на вопрос, готовы ли США присоединиться к нормандскому формату и обсуждалась ли эта тема.

По его словам, недавно состоялся успешный визит президента Зеленского во Францию. Был конструктивный и доверительный разговор с президентом Макроном тет-а-тет, который затянулся настолько, что не осталось времени на встречу в широком формате двух делегаций. Мы сразу перешли на видеоконференцию, к которой присоединилась Меркель.

"Это ответ доброжелателям, которые разгоняли очередную "зраду" по поводу предшествующей видеоконференции господина Макрона и госпожи Меркель, на которой был президент Путин. Мол "Украину обсудили без Украины, а с Украиной никто даже не поговорил". Кто-то разгоняет "зраду", вставляет палки в колеса и считает, что проигрыш страны станет его победой. А мы просто делаем свое дело", - отметил глава Офиса президента.

Также Ермак объяснил, какую роль США могут сыграть в решении ситуации на Донбассе.

"Мы говорим о двухпартийной поддержке и о выходе наших отношений на новый качественный уровень. Именно сейчас, когда Украина нуждается в поддержке. Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной", - объяснил он.

Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

война на Донбассе нормандские переговоры новости Украины Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «Ермак сообщил, будет ли США в нормандском формате». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи назвали грибы, которые замедляют прогрессирование ракаВрачи назвали грибы, которые замедляют прогрессирование рака Почему Москва паникует из-за турецких Байрактаров для УкраиныПочему Москва паникует из-за турецких Байрактаров для Украины Почему Путин отвел своих "ихтамнетов" от границы УкраиныПочему Путин отвел своих "ихтамнетов" от границы Украины Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречиУ Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи

Последние новости

08:47
Гороскоп на апрельское полнолуние для всех знаков Зодиака: чья жизнь под угрозой
08:40
Путин готовит для Беларуси "крымский сценарий" мнение
08:30
Россия вернула авиацию из Крыма на базы после учений Видео
08:25
COVID-19 в Украине 26 апреля: число новых диагнозов и смертей резко упало
08:03
Ермак сообщил, будет ли США в нормандском формате Видео
Реклама
07:58
Врач рассказала, когда украинцы получат коллективный иммунитет от COVID-19 Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 апреля: сопровождение удачи и предательство Видео
07:13
Врач объяснил, в чем опасность новых штаммов коронавируса Видео
07:09
ЕС откроет границы для туристов: кому из вакцинированных от COVID-19 повезет Видео
06:46
Украине уже сейчас нужно готовиться к осенней волне и новой пандемии мнение
06:31
Почему волосы нужно полоскать в рисовой воде и как ее приготовить Видео
06:27
Хищения в оборонке: Гладковский-младший вернулся в Украину – СМИ Видео
06:02
Будет ли аннексия Беларуси Россией: эксперт оценил ситуацию Видео
06:01
Эксперт раскрыл задачу России против Украины на Донбассе Видео
05:33
"Хуже, чем кажется": врач предупредила о неожиданной проблеме из-за эпидемии Видео
05:30
Оскар 2021 - назвали победителей самой престижной кинопремии
05:23
Журналист заявил о победе Байдена над Путиным по Украине и назвал цель США Видео
05:04
Можно ли похудеть, гуляя один час в день: найден ответ Видео
04:28
Эксперт раскрыл сценарий удара РФ по Украине после отвода войск Видео
03:50
Политик раскрыл главные направления плана по возвращению Крыма Видео
Реклама
03:11
Эксперт объяснил планы Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе Видео
02:20
Что можно есть в Страстную неделю: вкусное меню и рецепты Видео
00:55
Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20 Фото Видео
00:19
Астролог сказал, когда в мае нельзя делать важные покупки
00:16
Синоптики назвали дату долгожданного потепления Видео
25 апреля, воскресенье
23:36
Назвали имя победителя 11 сезона шоу Голос країни 2021 Видео
23:34
Нафтогаз обнародовал годовой тариф на газ для населения Видео
22:58
Кравчук сделал заявление о новых переговорах и перемирию на Донбассе Видео
22:27
На белТВ показали видео допроса задержанных по делу о покушении на Лукашенко Видео
22:26
Необыкновенная челка, которая сделает ваш образ модным весной и летом Видео
22:15
В Германии неожиданно поддержали РФ и выступили против новых санкций Видео
22:14
Сергей Нейчев покинул финал шоу Голос 2021 после первого раунда Видео
21:43
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:34
Названа главная опасность ранней клубники для организма Видео
21:27
В Госдуме напомнили о словах Путина и разразились угрозой Видео
21:26
Луческу в шампанском и в воздухе: как Динамо праздновало чемпионство Видео
21:21
Врач разгромила "мантру" насчет COVID-19 в Украине Видео
20:55
Голос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страны Видео
20:46
Capcom рассказала о главных злодеях и локациях Resident Evil Village
20:45
В Украине цены на продукты кардинально изменятся Видео
Реклама
20:31
В Погранслужбе предупредили об угрозе высадки десанта РФ в Мариуполе Видео
19:58
В моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и лето Фото Видео
19:47
Android получил важную функцию, ускоряющую работу приложений
19:43
Синоптики прогнозируют рекордную жару и засуху летом Видео
19:40
В Польше рассказали, что остановит Россию от военной атаки на Украину Видео
19:10
Стало известно, где в Украине запретят празднование Пасхи Видео
18:50
Динамо – Ингулец 5:0, Луческу лишил Шахтер чемпионства впервые за 5 сезонов Видео
18:32
У Лаврова опустились до цитат про дураков в ответ на высылку дипломатов Видео
18:24
Sony поделилась новыми кадрами из будущего эксклюзива PS5 – Returnal Фото Видео
18:11
В Украине обновили карантинные зоны: кто остался в красной Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять