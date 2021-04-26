Ермак сообщил, будет ли США в нормандском формате

Ермак рассказал, будет ли США в нормандском формате / УНИАН

Вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что Украина не ведет пока никаких обсуждений о создании отдельного формата.

"Любые изменения и расширения должны согласовываться участниками формата. Поэтому таких обсуждений не было. Точно так же мы не ведем пока никаких обсуждений о создании отдельного формата. Это было бы нечестно по отношению к нашим партнерам – Германии и Франции", - рассказал Ермак в интервью изданию LIGA.net, отвечая на вопрос, готовы ли США присоединиться к нормандскому формату и обсуждалась ли эта тема.

По его словам, недавно состоялся успешный визит президента Зеленского во Францию. Был конструктивный и доверительный разговор с президентом Макроном тет-а-тет, который затянулся настолько, что не осталось времени на встречу в широком формате двух делегаций. Мы сразу перешли на видеоконференцию, к которой присоединилась Меркель.

"Это ответ доброжелателям, которые разгоняли очередную "зраду" по поводу предшествующей видеоконференции господина Макрона и госпожи Меркель, на которой был президент Путин. Мол "Украину обсудили без Украины, а с Украиной никто даже не поговорил". Кто-то разгоняет "зраду", вставляет палки в колеса и считает, что проигрыш страны станет его победой. А мы просто делаем свое дело", - отметил глава Офиса президента.

Также Ермак объяснил, какую роль США могут сыграть в решении ситуации на Донбассе.

"Мы говорим о двухпартийной поддержке и о выходе наших отношений на новый качественный уровень. Именно сейчас, когда Украина нуждается в поддержке. Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной", - объяснил он.

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