Ермак после заседания нормандской четверки сделал важное заявление

Андрей Ермак рассказал об итогах нормандской четверки / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.

Так, во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращение политических советников о том, что они приветствуют приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня, принятым 27 июля 2020 года, и призывают представителей трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе работать над механизмом координации реагирования на нарушения перемирия.

Ермак отметил, что украинская сторона поддерживает такое обращение к ТКГ.

"У нас есть много предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня. В частности, предлагается ввести более строгую ответственность за снайперские обстрелы. Кроме того, при наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого", - заявил Ермак.

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Соответствующие предложения украинской стороны сформированы и будут представлены координатору рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, послу Яшару Халиту Чевику во время заседания 20 апреля.

Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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