Кулеба заявил о разрушении режима прекращения огня на Донбассе

За 7 лет войны на Донбассе устойчивое перемирие установить так и не удалось - Кулеба / УНИАН

Увеличение обстрелов со стороны российско-террористических войск указывает на тот факт, что режим прекращения огня на Донбассе фактически разрушен. За 7 лет вооруженной конфронтации договориться об устойчивом режиме тишины так и не удалось. Люди погибают, а ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться, написал в своей колонке для французского издания Le Figaro министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, вооруженный конфликт России и Украины длится уже 7 лет, и за это время удалось продвинуться в переговорах по вопросам освобождения пленных, восстановления моста в Станице Луганской, разведения войск и военной техники на определенных участках. Однако достичь мира так и не удалось.

"К сожалению, несмотря на грандиозные дипломатические усилия Украины, Франции и Германии для достижения мира, устойчивого решения так и не было достигнуто. Режим прекращения огня в дальнейшем нарушается, еженедельно мы теряем человеческие жизни. Ситуация безопасности продолжает ухудшаться", - пишет Кулеба.Читайте такжеВ МИД Украины рассказали, как Путин хочет решить конфликт на Донбассе

Дипломат заявил, что за пять месяцев перемирия в 2020 году в результате боевых действий погибли 4 украинских военных, 21 боец ООС получил ранение. Но уже в первые два месяца 2021 года убиты 14 украинских военных, 35 получили ранения. Усиленный режим перемирия практически разрушен.

"Цифры говорят сами за себя. За пять месяцев от 27 июля 2020 года, когда был введен усиленный режим прекращения огня, до конца 2020 года четверо украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий, 21 был ранен. Уже в первые два месяца 2021 года были убиты 14 украинских военнослужащих и 35 получили ранения. Один местный житель трагически погиб во время обстрелов. Явный рост количества обстрелов демонстрирует, что усиленный режим прекращения огня почти разрушен", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ситуация на Донбассе