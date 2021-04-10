Ермак оценил звонок Путина Эрдогану перед визитом Зеленского в Турцию

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган / president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом накануне визита президента Владимира Зеленского в Анкару.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, у Зеленского и Эрдогана будет возможность поговорить на эту тему.

"Думаю, что независимо от любых разговоров Турция является стратегическим партнером, который полностью поддерживает наш суверенитет и территориальную целостность, выступает за остановку войны на Донбассе, возвращение наших территорий и деоккупацию Крыма", - отметил глава ОП.

На вопрос, обсудят ли Зеленский с Эрдоганом предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО, глава Офиса президента ответил, что Турция может сыграть важную роль в этом вопросе.

"Думаю, что после окончания заседания совета и переговоров президент и члены нашей делегации смогут уже проинформировать в деталях о договоренностях. Хочу добавить, что вчера президент вернулся с Донбасса, поэтому ему есть что рассказать турецкому коллеге, непосредственно побывав в горячих точках, где были провокации, в которых мы, к сожалению, потеряли наших военных", - говорит он.

Комментируя переговоры Зеленского с Эрдоганом он уточнил, что президенты обсудят очень широкий спектр вопросов, в том числе о ситуации на Донбассе, и о Крымской платформе.

"После окончания встречи начнется заседание совета, у нас очень большая делегация, которая представляет практически все отрасли и экономические, и военные, насыщенная программа, очень хороший визит, мы уже чувствуем, как нас тепло принимают. Мы чувствуем поддержку Турции все время, думаю, сегодня будет подписан ряд важных документов", - добавил Ермак.

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Переговоры Путина с Эрдоганом: