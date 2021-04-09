Путин "накапал" Эрдогану на Украину перед визитом Зеленского в Турцию

Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Турцию и встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию.
Как сообщает пресс-служба президента, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.
"Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сообщается на сайте главы государства.
Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Отметим, что сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
В частности, во время переговоров стороны затронули такие темы, как важность сохранения конвенции Монтрё, активизация работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе и ситуация в Ливии.
Кроме того, Путин в разговоре с Эрдоганом затронул тему ситуации на Донбассе.
"При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", - сообщили в Кремле.
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Ранее сообщалось о том, что Зеленский на следующей неделе совершит визит во Францию, где запланирована его встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном один на один.
Переговоры Путина, Меркель и Макрона:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.