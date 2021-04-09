Путин "накапал" Эрдогану на Украину перед визитом Зеленского в Турцию

Владимир Зеленский встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом / пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию.

Как сообщает пресс-служба президента, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

"Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сообщается на сайте главы государства.

Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Отметим, что сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

В частности, во время переговоров стороны затронули такие темы, как важность сохранения конвенции Монтрё, активизация работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе и ситуация в Ливии.

Кроме того, Путин в разговоре с Эрдоганом затронул тему ситуации на Донбассе.

"При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", - сообщили в Кремле.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский на следующей неделе совершит визит во Францию, где запланирована его встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном один на один.

Переговоры Путина, Меркель и Макрона: