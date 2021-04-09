Во Франции сообщили, что Зеленский едет встречаться с Макроном

Стороны обсудят наращивание военной мощи РФ у границы и статус реформ в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе совершит визит во Францию, рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Как подчеркнул он в интервью изданию KyivPost, запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном один на один.
Издание отмечает, что стороны обсудят "наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы".
На концернтрацию российской армии у границ Украины обратил внимание посол Франции Этьен де Понсен.
В комментарии де Понсен назвал движение российской армии в приграничных с Украиной регионах "значительно отличающимся от того, что мы видели в предыдущие годы".
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Переговоры Путина, Меркель и Макрона:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.