Во Франции сообщили, что Зеленский едет встречаться с Макроном

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе совершит визит во Францию, рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Как подчеркнул он в интервью изданию KyivPost, запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном один на один.

Издание отмечает, что стороны обсудят "наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы".

На концернтрацию российской армии у границ Украины обратил внимание посол Франции Этьен де Понсен.

В комментарии де Понсен назвал движение российской армии в приграничных с Украиной регионах "значительно отличающимся от того, что мы видели в предыдущие годы".

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