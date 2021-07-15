Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: в Кремле объявили о поддержке саммита

В Кремле ответили на заявление из Офиса президента о том, что саммит нормандского формата может состояться в ближайшее время.
Россия, Украина, Франция и Германия выступают в поддержку проведения саммита в рамках нормандского формата по Донбассу. Но на данный момент нет никаких конкретных договоренностей по срокам проведения мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, в четверг, 15 июля, спикер Кремля сказал, что существует консенсус на уровне стран нормандского формата для проведения нового саммита. Однако о конкретных сроках стороны пока еще не договорились.
"Вы знаете, что все участники "нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока нет еще", - подчеркнул Песков.Читайте такжеПутин призвал Украину читать его статью и разразился условием по встрече с Зеленским
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что саммит лидеров стран нормандской четверки может состояться уже в ближайшее время. Стороны намерены реализовать мирные договоренности на базе кластеров по Минским соглашениям, которые разработали Франция, Германия и Украина. По его словам, встреча пока откладывается из-за позиции России.
Переговоры по Донбассу
- Президент Владимир Зеленский 13 июля заявил, что Германия, Франция и Украина настаивают на проведении встречи на уровне лидеров стран нормандского формата. План по реализации Минских соглашений, который следует обсудить, передан Москве. И на данный момент встреча откладывается из-за России.
- Глава государства Владимир Зеленский также рассказал о том, что в ходе своего визита в Вашингтон он намерен попросить президента США Байдена принять участие в переговорах по урегулированию вооруженной конфронтации на Донбассе. Если на это согласятся Германия, Франция и Россия, идею можно реализовать в рамках нормандского формата.