Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: в Кремле объявили о поддержке саммита

Россия поддерживает проведение саммита "нормандской четверки", однако о сроках говорить рано - Песков / Reuters

Россия, Украина, Франция и Германия выступают в поддержку проведения саммита в рамках нормандского формата по Донбассу. Но на данный момент нет никаких конкретных договоренностей по срокам проведения мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, в четверг, 15 июля, спикер Кремля сказал, что существует консенсус на уровне стран нормандского формата для проведения нового саммита. Однако о конкретных сроках стороны пока еще не договорились.

"Вы знаете, что все участники "нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока нет еще", - подчеркнул Песков.Читайте такжеПутин призвал Украину читать его статью и разразился условием по встрече с Зеленским

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что саммит лидеров стран нормандской четверки может состояться уже в ближайшее время. Стороны намерены реализовать мирные договоренности на базе кластеров по Минским соглашениям, которые разработали Франция, Германия и Украина. По его словам, встреча пока откладывается из-за позиции России.

Переговоры по Донбассу