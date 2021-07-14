"Главный шаг на пути к миру": в ОП рассказали о сроках проведения саммита "нормандской четверки"

Ранее Президент Украины заявил, что встреча "нормандской четверки" откладывается из-за позиции РФ.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров стран "нормандского формата" - Украина, Германия, Франция и РФ вполне реально может состояться в ближайшее время.
Об этом он написал в Facebook после визита главы украинского государства Владимира Зеленского в Германию.
"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира, и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить одним голосом", - заявил Ермак.
По его словам, главным механизмом достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", который подготовила Германия и Франция. Украина его поддержала.
"Следующим шагом должен стать саммит "нормандской четверки", который состоится в ближайшее время", - отметил глава ОП.
Напомним, во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" откладывается из-за России, которая не согласовывает так называемые "кластеры" по реализации Минска.
Нормандские переговоры – о чем ранее писал Главред:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном обсудил предстоящий саммит.
- После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.
- 20 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.
- 26 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.