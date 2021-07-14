"Главный шаг на пути к миру": в ОП рассказали о сроках проведения саммита "нормандской четверки"

"Нормандский саммит" состоится в ближайшее время / Пресс-служба ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров стран "нормандского формата" - Украина, Германия, Франция и РФ вполне реально может состояться в ближайшее время.

Об этом он написал в Facebook после визита главы украинского государства Владимира Зеленского в Германию.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира, и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить одним голосом", - заявил Ермак.

По его словам, главным механизмом достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", который подготовила Германия и Франция. Украина его поддержала.

"Следующим шагом должен стать саммит "нормандской четверки", который состоится в ближайшее время", - отметил глава ОП.

Напомним, во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" откладывается из-за России, которая не согласовывает так называемые "кластеры" по реализации Минска.

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