УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Прекращение войны на Донбассе: Кулеба заявил, что участие США в нормандском формате – не единственный вариант

9 августа 2021, 06:33
Прослушать новость
Остановить

США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины, заявил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Участие США в нормандском формате - это одна из идей для прекращения российской агрессии против Украины. В целом, Вашингтон открыт для обсуждения любых вариантов, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24.

По словам главы МИД, президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию на Донбассе в ходе визита в Вашингтон.

"Будут обсуждаться абсолютно все опции, в том числе и такие, которые сейчас не находятся в публичном пространстве и их не обсуждают эксперты. Но идеи у нас есть, мы их проговаривали сейчас во время визита в Вашингтон. Безусловно, президенты тоже об этом будут говорить. США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины", - сказал он.

Кулеба добавил, что не нужно зацикливаться на "какой-то одной опции". Нужно найти такую опцию, которая даст результат - и именно на это направлен разговор.

"Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в нормандском формате - это одна из идей, одна из опций", - отметил глава МИД.

Как сообщал Главред, Дмитрий Кулеба заявлял, что в ходе визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки, который запланирован на 30 августа текущего года, с главой США Джо Байденом будут обсуждаться три блока вопросов. В частности, речь пойдет о политике, экономике и сфере безопасности.

Переговоры в нормандском формате - о чем ранее писал Главред:

  • Президент Владимир Зеленский 13 июля заявил, что Германия, Франция и Украина настаивают на проведении встречи на уровне лидеров стран нормандского формата. План по реализации Минских соглашений, который следует обсудить, передан Москве. И на данный момент встреча откладывается из-за России.
  • 15 июля в Кремле заявили, что Россия, Украина, Франция и Германия выступают в поддержку проведения саммита в рамках нормандского формата по Донбассу. Но на данный момент нет никаких конкретных договоренностей по срокам проведения мероприятия.
  • Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода Северный поток-2. В частности, официальный Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.
нормандский формат война на Донбассе военная агрессия РФ Дмитрий Кулеба новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Прекращение войны на Донбассе: Кулеба заявил, что участие США в нормандском формате – не единственный вариант». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитные бури в августе закручивают гайки с первых дней: как пережитьМагнитные бури в августе закручивают гайки с первых дней: как пережить Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дниЛунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни Тарантино заинтриговал своим вариантом фильма про Рэмбо и назвал его актерский составТарантино заинтриговал своим вариантом фильма про Рэмбо и назвал его актерский состав Финансовый гороскоп на неделю 9-15 августа: обман, удачные обстоятельства или неожиданный сюрпризФинансовый гороскоп на неделю 9-15 августа: обман, удачные обстоятельства или неожиданный сюрприз Гороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложениеГороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков Зодиака: тайные враги или необычное предложение

Последние новости

06:33

Прекращение войны на Донбассе: Кулеба заявил, что участие США в нормандском формате – не единственный вариант

06:30

Ручная накопительная система: чем она грозит украинцам мнение

06:02

В моду на осень 2021 возвращается окрашивание в стиле 90-х и красивый медный цвет волос Фото

05:28

Корветы не спасут: эксперт объяснил ошибку в перевооружении ВМС Украины

05:02

Как заставить себя похудеть, если нет мотивации: эксперты спешат на помощь

Реклама
04:45

"Я поселился": Дмитрий Комаров купил участок в Карпатах

04:22

День Пантелеймона: история, запреты дня, молитва и открытки к празднику

03:50

Способ предсказать тяжелую форму коронавируса: ученые рассказали, какой именно

03:02

Хитрые уловки производителей: украинцев предупредили о смертельно опасных Е-добавках в продуктах

02:16

Приметы на 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеймона Видео

01:37

Ученые выяснили, есть ли связь между ДНК и смертельными болезнями сердца

00:50

Как полюбить бег раз и навсегда: крутая схема, которая понравится каждому

00:19

Гороскоп на сегодня 9 августа для всех знаков Зодиака: подсказки интуиции или непредвиденные траты Видео

08 августа, воскресенье
23:56

Три ключевых вопроса: Кулеба раскрыл суть переговоров Зеленского и Байдена Видео

23:24

Огонь близок к домам: горит еще одна страна Европы Видео

23:04

"Дельта" укрепляет свои позиции: на Львовщине новые случаи заражения индийским штаммом Видео

22:45

ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко - Боррель

22:20

А свадьба потом: жених прыгнул в воду и спас маленького мальчика во время праздничной фотосессии

21:58

Вакцина не поможет: в США предупредили о появлении нового штамма-мутанта COVID-19 Видео

21:53

Греция в огне: люди спасаются на паромах и видят, как пламя пожирает их дома Видео

Реклама
21:19

"Никуда обращаться не нужно": в Кабмине рассказали, как получить 2 тыс. грн на ребенка к 1 сентября Видео

21:12

Скандал на Олимпиаде: легкоатлетка разнесла НОК и федерацию за провалы в подготовке Видео

20:27

Украина открыла все КПВВ через линию разграничения на Донбассе: коридор прошли тысячи граждан Видео

20:03

В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: мужчине оторвало ногу – СМИ Видео

19:30

Может ли государство развивать украинский язык мнение

19:29

Слезы легенды: Месси расплакался на прощальной пресс-конференции Барселоны Видео

19:27

Украинцы массово переезжают в Польшу: куда именно едут и почему Видео

18:38

Оставила одну в квартире и ушла на 6-дневную вечеринку: мать уморила голодом 1,5-летнего ребенка Видео

18:33

Говорил по-русски: журналист назвал неожиданную причину ухода Шевченко из сборной

17:58

В России сиделка избила 95-летнюю бабушку за стих о человечности и просьбу измерить давление

17:39

После новой волны жары Украину атакует резкое похолодание: синоптик назвала даты Видео

17:18

В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги Видео

17:15

Переболевшим COVID-19 может хватить одной дозы Pfizer - исследование Видео

16:51

Затопило дома и улицы: мощный удар стихии обрушился на курорты Кирилловку и Железный Порт Видео

16:31

Ни один госорган не сможет требовать бумажную справку: Шмыгаль назвал сроки перехода в "paperless"

15:59

Требовал показать половые органы и угрожал: в Харькове педофил напал на 12-летнюю девочку

15:26

"Война с РФ продолжается": в Минобороны отреагировали на скандал с фото Магучих Видео

15:23

"Украина начала жить в долг у природы": в Госэкоинспекции бьют тревогу из-за состояния экологии

14:47

Церемония закрытия летних Олимпийских игр в Токио: красочные фото Фото

14:33

Слуга народа "зажигает": на съезде Зе!Молодежки Арахамия выступил в качестве ди-джея Видео

Реклама
14:28

В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы, погибли не менее 15 человек Фото Видео

13:51

На Олимпиаде-2020 тренер ударила коня. Ее дисквалифицировали Видео

13:23

"Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе

12:55

На Закарпатье зачастили ядовитые пауки-каннибалы: опубликованы фото

12:33

Избили и оставили умирать: на Полтавщине нашли тело молодого человека Видео

11:44

В Киеве врач требовал взятку и отказался лечить беспомощного ребенка

11:35

Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2020 в Токио с 19 медалями Фото

10:51

Украина попадет в объятия удушающей жары - новый прогноз синоптиков

10:24

После ливня житель Днепра посреди улицы устроил "рыбалку" на матрасе: курьезное видео Видео

10:00

В Бердянске разрисовали красной краской машины с российскими номерами: фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять