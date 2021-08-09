Прекращение войны на Донбассе: Кулеба заявил, что участие США в нормандском формате – не единственный вариант

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Участие США в нормандском формате - это одна из идей для прекращения российской агрессии против Украины. В целом, Вашингтон открыт для обсуждения любых вариантов, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24.

По словам главы МИД, президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию на Донбассе в ходе визита в Вашингтон.

"Будут обсуждаться абсолютно все опции, в том числе и такие, которые сейчас не находятся в публичном пространстве и их не обсуждают эксперты. Но идеи у нас есть, мы их проговаривали сейчас во время визита в Вашингтон. Безусловно, президенты тоже об этом будут говорить. США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины", - сказал он.

Кулеба добавил, что не нужно зацикливаться на "какой-то одной опции". Нужно найти такую опцию, которая даст результат - и именно на это направлен разговор.

"Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в нормандском формате - это одна из идей, одна из опций", - отметил глава МИД.

Как сообщал Главред, Дмитрий Кулеба заявлял, что в ходе визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки, который запланирован на 30 августа текущего года, с главой США Джо Байденом будут обсуждаться три блока вопросов. В частности, речь пойдет о политике, экономике и сфере безопасности.

Переговоры в нормандском формате - о чем ранее писал Главред: