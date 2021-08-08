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Три ключевых вопроса: Кулеба раскрыл суть переговоров Зеленского и Байдена

8 августа 2021, 23:56
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Украина хочет видеть больше американских денег в своей экономике и выйти на новый уровень стратегического партнерства.

Кулеба
Кулеба рассказал о главных темах встречи Байдена-Зеленского / УНИАН

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, который запланирован на 30 августа текущего года, с главой США Джо Байденом будут обсуждаться три блока вопросов. В частности, речь пойдет о политике, экономике и сфере безопасности.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Первое - это политический блок. У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно за это время все изменилось и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача", - подчеркнул чиновник.

Также он добавил, что вторым блоком вопросов будет сфера безопасности, причем обсуждаться это будет предметно.

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться", - отметил Кулеба.

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В третьем блоке переговоров украинского и американского президентов будет обсуждаться вопрос экономики, а именно - американские инвестиции в украинское государство.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике. Особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями", - подытожил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели продуктивные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и заявили, что подготовка к встрече президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена находится на финишной прямой.

Переговоры Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

  • Официальное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского с визитом в Вашингтон на 30 августа в Белом доме сделали 21 июля.
  • Одними из главных тем переговоров лидеров Украины и США станут вопрос газопровода Северный поток-2 и проблема урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
  • Ожидается, что переговоры Зеленского и Байдена могут пройти на повышенных тонах из-за недовольства Киева сделкой США и Германии по Северному потоку-2.
  • Зеленский ранее заявлял, что на встрече с Байденом в США он намерен попросить американского президента принять участие в переговорах по Донбассу.
Владимир Зеленский Кулеба Джо Байден новости Украины
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