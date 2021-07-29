УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому

29 июля 2021, 05:28
Прослушать новость
Остановить

В Белом доме не хотят, чтобы Зеленский выступил в Вашингтоне с четкой позицией Украины по Донбассу, считает Андрей Пионтковский.

Джо Байден
Байден будет советовать Зеленскому решить вопрос по Донбассу на базе невыгодных для Украины Минских соглашений – эксперт / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена перенесла встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским с июля на август для того, чтобы оказать давление на украинского главу государства с целью выполнения Минских соглашений по Донбассу на базе существующих условий, которые не выгодны Киеву. Такие рекомендации должны прозвучать от Байдена. В Белом доме стремятся изолировать Зеленского от переговоров с Конгрессом, так как Украина пользуется двухпартийной поддержкой американского парламента. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в Вашингтоне ожидат согласия Зеленского с рекомендациями Байдена по выполнению Минских соглашений в той интерпретации, в которой их видят Германия, Франция и Россия. Однако у Офиса президента есть своя точка зрения по этому вопросу, поэтому готовится выступление Зеленского с диаметрально противоположными планам Белого дома заявлениями.

Читайте такжеКрах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за России"Зеленскому всячески дают понять, что от него ожидают в Вашингтоне полного согласия с рекомендациями Байдена. А рекомендацией Байдена будет: идите и выполняйте Минские соглашения, как вам говорят Меркель, Макрон и Путин, и продолжайте, как говорил Лавров, извиваться на крючке Минских соглашений. Офис президента естественно не устраивает эта позиция, и они хотят там выступить с совершенно другой точкой зрения Украины", - считает эксперт.

По его словам, Вашингтон готовит Зеленского к встрече с Байденом по своему сценарию: в Киев приезжают различные представители американской администрации, которые говорят о том, что Украина пока не готова к интеграции с Западом. Целью таких действий является оказание давления на Зеленского, чтобы он не заявил о принципиальной позиции Киева, и не провел переговоры с Конгрессом, в котором украинское государство поддерживают и "республиканцы", и "демократы".

"В общем, это давление на Зеленского, чтобы он не заявил субъектную позицию Украины в Вашингтоне. И второй момент – это изолировать от Конгресса, в котором Украина сейчас пользуется двухпартийной поддержкой", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Реклама

Встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме 21 июля, после заключения сделки США и Германии по Северному потоку-2, опубликовали официальное заявление, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский приглашен на встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом на 30 августа.

Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко отмечал, что США затягивали визит Зеленского в Вашингтон для того, чтобы поездка состоялась в нужные для Белого дома сроки. Киев требует от Штатов четкого ответа на вопрос по ПДЧ в НАТО и ситуации с противодействием СП-2. Причем Украину в этом поддерживает Конгресс. В Белом доме перенесли дату на август, чтобы у Зеленского не было возможности провести переговоры с парламентом, который в это время должен находиться в отпуске.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в Киеве знают о противостоянии Белого дома и Конгресса по вопросу Северного потока-2. Однако Украина намерена работать не на разделение, а на создание фундамента для конструктивных переговоров. Причем чиновник полагает, что Зеленскому все-таки удастся встретиться с представителями американского парламента.

новости США Конгресс Владимир Зеленский Джо Байден Андрей Пионтковский новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феноменаУкраина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия "Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками"Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками Мир в обмен на территорииМир в обмен на территории Одна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростковОдна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростков

Последние новости

05:28

Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому

05:10

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

05:02

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

04:22

Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

03:57

Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара

Реклама
03:12

Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

02:47

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча Видео

02:25

Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

02:16

Названы три самых невезучих знака Зодиака Видео

01:39

"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

00:51

Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета Видео

00:29

Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже Видео

00:03

Украину накроет шквалами с градом и налетит ураган Видео

00:02

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

28 июля, среда
23:40

Украинских легкоатлетов за день до старта отстранили от Олимпиады-2020 Видео

23:02

В доме, на который рухнул самолет на Прикарпатье, находились дети Видео

22:30

Кравчук в реанимации: кто будет представлять Украину в ТКГ Видео

22:22

В Ровно произошла масштабная авария, люди сидят без света

21:45

Зеленский провел кадровые перестановки в армии

21:35

СНБО проведет срочное выездное заседание на Донбассе - СМИ Видео

Реклама
21:15

"Мне сложно говорить": телеведущий Дмитрий Комаров потерял друга в авиакатастрофе на Прикарпатье Видео

21:12

Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по пандемии коронавируса Видео

20:40

В Луцке умер знаменитый украинский футболист Видео

20:27

На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц Видео

20:23

Зеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествием Видео

20:17

Как неправильно употреблять белок: главные ошибки Видео

19:56

Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта Видео

19:54

В Украине резко выросло число зараженных коронавирусом из-за штамма Дельта Видео

19:45

Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС мнение

19:24

Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов Видео

19:06

В Сети появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье Видео

19:03

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

18:35

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Фото Видео

18:28

Средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов - Госстат

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти Видео

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

Реклама
17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

16:34

Министр инфраструктуры Кубраков опроверг информацию о строительстве шести платных дорог

16:28

В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне Видео

16:18

Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда Видео

16:09

Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства Видео

15:57

Страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан - эксперты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять