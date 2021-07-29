Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому

Байден будет советовать Зеленскому решить вопрос по Донбассу на базе невыгодных для Украины Минских соглашений – эксперт / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена перенесла встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским с июля на август для того, чтобы оказать давление на украинского главу государства с целью выполнения Минских соглашений по Донбассу на базе существующих условий, которые не выгодны Киеву. Такие рекомендации должны прозвучать от Байдена. В Белом доме стремятся изолировать Зеленского от переговоров с Конгрессом, так как Украина пользуется двухпартийной поддержкой американского парламента. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в Вашингтоне ожидат согласия Зеленского с рекомендациями Байдена по выполнению Минских соглашений в той интерпретации, в которой их видят Германия, Франция и Россия. Однако у Офиса президента есть своя точка зрения по этому вопросу, поэтому готовится выступление Зеленского с диаметрально противоположными планам Белого дома заявлениями.

Читайте такжеКрах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за России"Зеленскому всячески дают понять, что от него ожидают в Вашингтоне полного согласия с рекомендациями Байдена. А рекомендацией Байдена будет: идите и выполняйте Минские соглашения, как вам говорят Меркель, Макрон и Путин, и продолжайте, как говорил Лавров, извиваться на крючке Минских соглашений. Офис президента естественно не устраивает эта позиция, и они хотят там выступить с совершенно другой точкой зрения Украины", - считает эксперт.

По его словам, Вашингтон готовит Зеленского к встрече с Байденом по своему сценарию: в Киев приезжают различные представители американской администрации, которые говорят о том, что Украина пока не готова к интеграции с Западом. Целью таких действий является оказание давления на Зеленского, чтобы он не заявил о принципиальной позиции Киева, и не провел переговоры с Конгрессом, в котором украинское государство поддерживают и "республиканцы", и "демократы".

"В общем, это давление на Зеленского, чтобы он не заявил субъектную позицию Украины в Вашингтоне. И второй момент – это изолировать от Конгресса, в котором Украина сейчас пользуется двухпартийной поддержкой", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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Встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме 21 июля, после заключения сделки США и Германии по Северному потоку-2, опубликовали официальное заявление, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский приглашен на встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом на 30 августа.

Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко отмечал, что США затягивали визит Зеленского в Вашингтон для того, чтобы поездка состоялась в нужные для Белого дома сроки. Киев требует от Штатов четкого ответа на вопрос по ПДЧ в НАТО и ситуации с противодействием СП-2. Причем Украину в этом поддерживает Конгресс. В Белом доме перенесли дату на август, чтобы у Зеленского не было возможности провести переговоры с парламентом, который в это время должен находиться в отпуске.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в Киеве знают о противостоянии Белого дома и Конгресса по вопросу Северного потока-2. Однако Украина намерена работать не на разделение, а на создание фундамента для конструктивных переговоров. Причем чиновник полагает, что Зеленскому все-таки удастся встретиться с представителями американского парламента.