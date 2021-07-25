Битва в США из-за Северного потока-2: Зеленский помимо диалога с Байденом встретится с Конгрессом

Украина знает о ситуации по Северному потоку-2 в Конгрессе США и администрации Байдена - Арестович / УНИАН

Представители американского парламента наверняка найдут возможность провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он приедет в Вашингтон на переговоры с хозяином Белого дома Джо Байденом. Проблема для Киева состоит в том, что Конгресс и Сенат выступают против Северного потока-2, а некоторые чиновники из администрации США склонны к сотрудничеству с Москвой на фоне угрозы Китая. Украинское государство не собирается играть на разделение и планирует конструктивные переговоры. Поездка в Соединенные Штаты укрепит Украину. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

В эфире телеканала Дом он предположил, что представители Конгресса и Сената все-таки найдут время и возможность для встреч с президентом Зеленским. У Украины будет возможность обсудить с американскими парламентариями ряд проблемных вопросов.Читайте такжеУдар по Северному потоку-2 и жесткие гарантии для Украины: у Зеленского поставили условие Западу

"Я думаю, что Конгресс и Сенат США, будучи политически независимыми органами, смогут найти способ встретиться с президентом Украины и украинской делегацией, пусть даже формально, но обсудить необходимое", - считает он.

По словам чиновника, сейчас для Украины проблема состоит в разделении позиции США по Северному потоку-2. Обе палаты американского парламента выступают против газопровода, в то время как некоторые чиновники из Белого дома настроены на сотрудничество с Москвой из-за противостояния с Китаем. Украина не намерена играть на данной ситуации и намерена провести конструктивные переговоры со всеми сторонами.

"Проблема вот в чем. Позиция Сената и Конгресса — в основном против "Северного потока-2". Они находятся в полемике с некоторыми представителями администрации Байдена, которые склонны выстраивать перед лицом Китая слишком уж прочные отношения с РФ. Безусловно, мы работаем и с администрацией, уважая ее позицию, и с Конгрессом, и с Сенатом, уважая их позицию, и благодарим их за поддержку. И мы не собираемся играть на разделение. Мы собираемся трезво общаться по поводу реальных проблем со всеми представителями американского истеблишмента. Мы делаем это сейчас, мы делали это до, мы будем делать это после и во время визита", - отметил Арестович.

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Также он положительно оценил перспективы будущего визита Зеленского в США и считает, что такая поездка главы государства укрепит Украину.

"Повторяю, сигналы идут достаточно обнадеживающие. В том числе, от Конгресса и Сената. И я думаю, что визит не пройдет даром, и укрепит позицию Украины с точки зрения энергетической, оборонной безопасности в той архитектуре, которая сейчас меняется в Восточной Европе", - подчеркнул Алексей Арестович.

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня провел телефонный разговор с главой Белого дом Джо Байденом. По итогам переговоров Зеленский был приглашен с визитом в Вашингтон.

Издание Зеркало недели сообщало, что поездка Зеленского в США состоится не в июле, как рассчитывали на Банковой, а в августе. Причем в Офисе президента, как заявили журналисты, выступили против таких сроков.

21 июля президента Владимира Зеленского официально пригласили приехать с визитом в Соединенные Штаты Америки 30 августа на переговоры с главой государства Джо Байденом.

Зеленский ожидает продуктивных переговоров с Байденом, во время которых он планирует обсудить освобождение захваченных Россией Крыма и Донбасса.